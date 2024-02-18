تحديات كبيرة تواجه الأهلي

(MENAFN
- Al Watan) يواجه الأهلي خلال مواجهة الطائي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تحديات كبيرة، يأمل في تجاوزها بنجاح، وعدم الاستسلام، إذ يسعى لاعبو المدير الفني الألماني، ماتياس يايسله، إلى تحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام الأخدود، للعودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة الجماهير، قبل لقاء الفتح في الجولة الـ22، إضافة إلى أن قلعة الكؤوس سيفتقد لخدمات واحد من أفضل لاعبي الوسط، وهو الإسباني جابري فيجا بسبب الإصابة، التي تعرض لها أمام الأخدود، والتي لم تتضح طبيعتها، إذ سيخضع لأشعة جديدة للوقوف على حالته بشكل أفضل.
ويغيب المدافع الإسباني روجير إيبانيز في المباراة المقبلة، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الأخدود.
وسيكون الثنائي، عبدالباسط هندي ومحمد المجحد، في صراع تفادي الحصول على إنذارات جديدة، لتجنب الإيقاف قبل مباراة الفتح، وهو ما سيزيد متاعب يايسله الخططية.
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