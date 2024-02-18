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تحديات كبيرة تواجه الأهلي

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه الأهلي خلال مواجهة الطائي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين، تحديات كبيرة، يأمل في تجاوزها بنجاح، وعدم الاستسلام، إذ يسعى لاعبو المدير الفني الألماني، ماتياس يايسله، إلى تحقيق الفوز بعد الخسارة الأخيرة أمام الأخدود، للعودة إلى طريق الانتصارات ومصالحة الجماهير، قبل لقاء الفتح في الجولة الـ22، إضافة إلى أن قلعة الكؤوس سيفتقد لخدمات واحد من أفضل لاعبي الوسط، وهو الإسباني جابري فيجا بسبب الإصابة، التي تعرض لها أمام الأخدود، والتي لم تتضح طبيعتها، إذ سيخضع لأشعة جديدة للوقوف على حالته بشكل أفضل.
ويغيب المدافع الإسباني روجير إيبانيز في المباراة المقبلة، بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام الأخدود.
وسيكون الثنائي، عبدالباسط هندي ومحمد المجحد، في صراع تفادي الحصول على إنذارات جديدة، لتجنب الإيقاف قبل مباراة الفتح، وهو ما سيزيد متاعب يايسله الخططية.

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