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الآسيوي يتجاهل الهلال

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد التشكيل المثالي لمرحلة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تواجد ثنائي النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والأسترالي عزيز بيهيتش، بالإضافة للاعب الاتحاد حسن كادش، ولم يضم التشكيل أي لاعب من الهلال، رغم انتصاره على مضيفه سباهان الإيراني 3 / 1، وغاب عن الاختيارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم تسجيله هدف فوز النصر على الفيحاء 1/صفر، وهو ما ينطبق أيضا على مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي أحرز الهدف الثاني للزعيم أمام سباهان. وضم التشكيل المثالي في حراسة المرمى جو هيون وو (أولسان هيونداي)، وفي الدفاع عزيز بيهيتش (النصر) ، حسن كادش (الاتحاد)، سيول وونج يو (أولسان هيونداي)، فيليب إيفانوفيتش (نافباخور).
وفي الوسط أم وون سانج (أولسان هيونداي)، بروزوفيتش (النصر)، كوتا واتانابي (يوكوهاما)، إلبر (يوكوهاما).
وجاء في الهجوم جو مين كيو (أولسان هيونداي)، ومارسينهو (كاواساكي فرونتال).

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