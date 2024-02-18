الآسيوي يتجاهل الهلال

(MENAFN
- Al Watan) شهد التشكيل المثالي لمرحلة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، تواجد ثنائي النصر، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والأسترالي عزيز بيهيتش، بالإضافة للاعب الاتحاد حسن كادش، ولم يضم التشكيل أي لاعب من الهلال، رغم انتصاره على مضيفه سباهان الإيراني 3 / 1، وغاب عن الاختيارات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم تسجيله هدف فوز النصر على الفيحاء 1/صفر، وهو ما ينطبق أيضا على مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي أحرز الهدف الثاني للزعيم أمام سباهان. وضم التشكيل المثالي في حراسة المرمى جو هيون وو (أولسان هيونداي)، وفي الدفاع عزيز بيهيتش (النصر) ، حسن كادش (الاتحاد)، سيول وونج يو (أولسان هيونداي)، فيليب إيفانوفيتش (نافباخور).
وفي الوسط أم وون سانج (أولسان هيونداي)، بروزوفيتش (النصر)، كوتا واتانابي (يوكوهاما)، إلبر (يوكوهاما).
وجاء في الهجوم جو مين كيو (أولسان هيونداي)، ومارسينهو (كاواساكي فرونتال).
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