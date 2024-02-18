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النصر يكسر العقدة والدون يحطم الأرقام

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح النصر بتغلبه على الفتح أول من أمس 1/2، في كسر عقدة لازمته طويلا أمام النموذجي خلال شهر فبراير، كاسرا حاجز التعادلات التي جمعت الفريقين خلال فبراير، ووقع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو على رقم غير مسبوق، وبات أول لاعب في تاريخ النصر يسجل 4 أهداف في شباك الفتح خلال موسم واحد، وأضحى الفتح، أكثر فريق استقبالا للأهداف من الدون بالدوري السعودي، إلى جانب الوحدة، وواضعا بصمته على رقم مذهل هذا الموسم على المستويين المحلي والدولي، مسجلا تفوقا جديدا على منافسه التاريخي لاعب إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي في صراعهما التاريخي.
كسر العقدة
سبق وأن تقابل النصر والفتح قبل مواجهة أول من أمس في 4 مواجهات، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2009، انتهت جميعها بالتعادل، وكانت أول مباراة بين العالمي والنموذجي في فبراير عام 2015، ضمن الجولة الـ17 وخرجا بالتعادل الإيجابي 1/1، وأقيمت المباراة الثانية في السادس من الشهر نفسه عام 2020، لحساب الجولة الـ17 أيضا وحسمها التعادل الإيجابي 1/1 أيضا، أما المباراة الثالثة بينهما خلال فبراير فكانت في التاسع من فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ16، وانتهت أيضا بالتعادل 1/1، وجاءت المواجهة الرابعة في الثالث من فبراير 2023، في الجولة الـ15 وانتهت 2/2، قبل أن ينجح العالمي في التفوق على الفتح في اللقاء الخامس بين الفريقين في فبراير أول من أمس.
ضحية جديدة
وقع قائد العالمي، الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رقم غير مسبوق، خلال مباراة فريقه والفتح، بعدما تمكن من هز شباك الفتح، وسبق له، تسجيل الهاتريك في شباك الفتح، خلال مباراة الدور الأول هذا الموسم، وهي المباراة التي حسمها النصر 5/صفر في الجولة الثالثة، في الـ25 من أغسطس الماضي، ليكرر رونالدو ما فعله زميله تاليسكا الموسم الماضي بتسجيله في شباك الفتح ذهابًا وإيابًا.
وكان تاليسكا قد سجل هدفا في ذهاب الموسم الماضي 2/2، وهدفين في مباراة الإياب 3/صفر، وبات كريستيانو أول لاعب في تاريخ النصر يسجل 4 أهداف في شباك الفتح خلال موسم واحد.
وأضحى الفتح، أكثر فريق استقبالا للأهداف من رونالدو في مسيرته بالدوري السعودي، إلى جانب الوحدة، برصيد 5 أهداف في شباك كل منهما، إذ أحرز النجم البرتغالي، هدفه الخامس في مرمى الفتح خلال مباراته الثالثة أمامه في الدوري السعودي، وسبق لرونالدو، أن أحرز هدفا في الفتح، في ذهاب الموسم الماضي، قبل أن يغيب عن لقاء الإياب، ثم سجل هاتريك أمام الفريق ذاته في ذهاب الموسم الجاري.
رقم مذهل
وضع كريستيانو رونالدو، بصمته على رقم مذهل هذا الموسم على المستويين المحلي والدولي، بعدما هز شباك الفتح، واصلا للمساهمة التهديفية رقم 50 هذا الموسم مع النصر والمنتخب البرتغالي، إذ سجل 32 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع العالمي، بينما أحرز مع البرتغال 5 أهداف وصنع هدفين.
تفوق تاريخي
تفوق رونالدو على منافسه التاريخي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في رقم تهديفي، بعدما وصل إلى الهدف رقم 714 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، إذا استبعدنا الأهداف التي أحرزها من ركلات جزاء، وبذلك يكون رونالدو قد فض شراكته مع منافسه التاريخي ميسي الذي لديه 713 هدفا من اللعب المفتوح، ليصبح صاروخ ماديرا أكثر لاعب سجل أهدافا في التاريخ من اللعب المفتوح، حسب ما ذكرته شبكة ((messivsronaldo)) المتخصصة في رصد أرقام وإحصائيات رونالدو وميسي فقط، منذ بداية مسيرتيهما وحتى الآن.
- 5 مواجهات جمعت العالمي والنموذجي دوريا في فبراير
- 4 مباريات سابقة خيم عليها التعادل الإيجابي
- العالمي نجح في فك شفرة مواجهات الفريقين في فبراير
- الدون بات أكثر لاعبي النصر تسجيلا في مرمى النموذجي بموسم واحد
- 50 مساهمة للنجم البرتغالي مع النصر ومنتخب بلاده هذا الموسم
- رونالدو تفوق على ميسي في التسجيل عبر اللعب المفتوح

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