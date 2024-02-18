النصر يكسر العقدة والدون يحطم الأرقام

(MENAFN
- Al Watan) نجح النصر بتغلبه على الفتح أول من أمس 1/2، في كسر عقدة لازمته طويلا أمام النموذجي خلال شهر فبراير، كاسرا حاجز التعادلات التي جمعت الفريقين خلال فبراير، ووقع قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو على رقم غير مسبوق، وبات أول لاعب في تاريخ النصر يسجل 4 أهداف في شباك الفتح خلال موسم واحد، وأضحى الفتح، أكثر فريق استقبالا للأهداف من الدون بالدوري السعودي، إلى جانب الوحدة، وواضعا بصمته على رقم مذهل هذا الموسم على المستويين المحلي والدولي، مسجلا تفوقا جديدا على منافسه التاريخي لاعب إنتر ميامي الأرجنتيني ليونيل ميسي في صراعهما التاريخي.
كسر العقدة
سبق وأن تقابل النصر والفتح قبل مواجهة أول من أمس في 4 مواجهات، منذ انطلاق دوري المحترفين موسم 2009، انتهت جميعها بالتعادل، وكانت أول مباراة بين العالمي والنموذجي في فبراير عام 2015، ضمن الجولة الـ17 وخرجا بالتعادل الإيجابي 1/1، وأقيمت المباراة الثانية في السادس من الشهر نفسه عام 2020، لحساب الجولة الـ17 أيضا وحسمها التعادل الإيجابي 1/1 أيضا، أما المباراة الثالثة بينهما خلال فبراير فكانت في التاسع من فبراير 2021، ضمن منافسات الجولة الـ16، وانتهت أيضا بالتعادل 1/1، وجاءت المواجهة الرابعة في الثالث من فبراير 2023، في الجولة الـ15 وانتهت 2/2، قبل أن ينجح العالمي في التفوق على الفتح في اللقاء الخامس بين الفريقين في فبراير أول من أمس.
ضحية جديدة
وقع قائد العالمي، الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو، على رقم غير مسبوق، خلال مباراة فريقه والفتح، بعدما تمكن من هز شباك الفتح، وسبق له، تسجيل الهاتريك في شباك الفتح، خلال مباراة الدور الأول هذا الموسم، وهي المباراة التي حسمها النصر 5/صفر في الجولة الثالثة، في الـ25 من أغسطس الماضي، ليكرر رونالدو ما فعله زميله تاليسكا الموسم الماضي بتسجيله في شباك الفتح ذهابًا وإيابًا.
وكان تاليسكا قد سجل هدفا في ذهاب الموسم الماضي 2/2، وهدفين في مباراة الإياب 3/صفر، وبات كريستيانو أول لاعب في تاريخ النصر يسجل 4 أهداف في شباك الفتح خلال موسم واحد.
وأضحى الفتح، أكثر فريق استقبالا للأهداف من رونالدو في مسيرته بالدوري السعودي، إلى جانب الوحدة، برصيد 5 أهداف في شباك كل منهما، إذ أحرز النجم البرتغالي، هدفه الخامس في مرمى الفتح خلال مباراته الثالثة أمامه في الدوري السعودي، وسبق لرونالدو، أن أحرز هدفا في الفتح، في ذهاب الموسم الماضي، قبل أن يغيب عن لقاء الإياب، ثم سجل هاتريك أمام الفريق ذاته في ذهاب الموسم الجاري.
رقم مذهل
وضع كريستيانو رونالدو، بصمته على رقم مذهل هذا الموسم على المستويين المحلي والدولي، بعدما هز شباك الفتح، واصلا للمساهمة التهديفية رقم 50 هذا الموسم مع النصر والمنتخب البرتغالي، إذ سجل 32 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة مع العالمي، بينما أحرز مع البرتغال 5 أهداف وصنع هدفين.
تفوق تاريخي
تفوق رونالدو على منافسه التاريخي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي في رقم تهديفي، بعدما وصل إلى الهدف رقم 714 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، إذا استبعدنا الأهداف التي أحرزها من ركلات جزاء، وبذلك يكون رونالدو قد فض شراكته مع منافسه التاريخي ميسي الذي لديه 713 هدفا من اللعب المفتوح، ليصبح صاروخ ماديرا أكثر لاعب سجل أهدافا في التاريخ من اللعب المفتوح، حسب ما ذكرته شبكة ((messivsronaldo)) المتخصصة في رصد أرقام وإحصائيات رونالدو وميسي فقط، منذ بداية مسيرتيهما وحتى الآن.
- 5 مواجهات جمعت العالمي والنموذجي دوريا في فبراير
- 4 مباريات سابقة خيم عليها التعادل الإيجابي
- العالمي نجح في فك شفرة مواجهات الفريقين في فبراير
- الدون بات أكثر لاعبي النصر تسجيلا في مرمى النموذجي بموسم واحد
- 50 مساهمة للنجم البرتغالي مع النصر ومنتخب بلاده هذا الموسم
- رونالدو تفوق على ميسي في التسجيل عبر اللعب المفتوح
MENAFN18022024000089011017ID1107868667