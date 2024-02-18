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15.4% انخفاض بإنتاج المملكة للنفط

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) خفضت المملكة متوسط إنتاجها من النفط خلال الربع الأخير من 2023 بـ15.4% على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 9 ملايين برميل يوميا مقارنة بمتوسط 10.6 ملايين برميل يوميا في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منتصف العام 2023 بخفض الإنتاج النفطي، للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.
وسجلت أسواق النفط تراجعا في الأسعار على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ6.7%، لتصل إلى متوسط 82.7 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط 88.6 دولارا للبرميل في الربع المماثل من العام السابق.
وبالنظر إلى الأداء الفعلي لأسواق النفط بالربع الرابع من 2023، يشير تقرير((أوبك)) إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعا.
أسواق النفط خلال 2023
وشهدت أسواق النفط العالمية في 2023 تحديات مختلفة، أدت إلى تذبذب الأسعار خلال العام. ففي الربع الأول من 2023، تعرضت أسعار النفط لضغوط تراجعية حادة نتيجة حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وقرارات البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية، حيث سجلت أسعار النفط في مارس أدنى مستوى لها منذ 15 شهرا.
وفي مطلع الربع الثاني، تحسنت أسعار النفط لأبريل بالتزامن مع إعلان ((أوبك)) الخفض الطوعي للإنتاج ابتداء من مايو حتى نهاية 2023، ثم شهدت أسعار مايو ويونيو انخفاضا على الرغم من خفض الإنتاج، الذي استمر من قِبل دول ((أوبك)) حتى بدأت الأسواق في تحقيق التوزان، وأخذت أسعار النفط في الارتفاع خلال الربع الثالث حتى وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في 2023. ومع دخول الربع الرابع، عادت الأسواق إلى الهبوط مرة أخرى استجابة لتقلبات الأسواق العالمية، التي سيطرت عليها المخاوف الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في العالم.
نمو الطلب العالمي
وتشير توقعات ((أوبك))، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة ليناير 2024، إلى بقاء نمو الطلب العالمي على النفط لـ2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل/يوميا. أما في 2025، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، مدعوما باستمرار نشاط اقتصادي قوي خلال العام.
نسبة التغيير السنوي في أسعار النفط خلال 2023 = 6.7%
متوسط أسعار النفط الربع الرابع من 2022 = 88.6 دولارا للبرميل
متوسط اسعار النفط الربع الرابع من 2023 = 82.7 دولارا للبرميل
التغيير بإنتاج المملكة من النفط في 2023= - 15.4%
كمية الإنتاج خلال الربع الرابع من 2022 = 10.6 ملايين برميل يوميا
كمية الإنتاج خلال الربع الرابع من 2023= 9 ملايين برميل يوميا
الطلب العالمي على النفط خلال 2024 = 2.2 مليون
الطلب العالمي على النفط خلال 2025= +1.8 مليون برميل يوميا

MENAFN18022024000089011017ID1107868666

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