15.4% انخفاض بإنتاج المملكة للنفط

(MENAFN
- Al Watan) خفضت المملكة متوسط إنتاجها من النفط خلال الربع الأخير من 2023 بـ15.4% على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 9 ملايين برميل يوميا مقارنة بمتوسط 10.6 ملايين برميل يوميا في الربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) منتصف العام 2023 بخفض الإنتاج النفطي، للحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية.
وسجلت أسواق النفط تراجعا في الأسعار على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي بـ6.7%، لتصل إلى متوسط 82.7 دولارا للبرميل، مقارنة بمتوسط 88.6 دولارا للبرميل في الربع المماثل من العام السابق.
وبالنظر إلى الأداء الفعلي لأسواق النفط بالربع الرابع من 2023، يشير تقرير((أوبك)) إلى أن أسعار النفط شهدت تراجعا. أسواق النفط خلال 2023
وشهدت أسواق النفط العالمية في 2023 تحديات مختلفة، أدت إلى تذبذب الأسعار خلال العام. ففي الربع الأول من 2023، تعرضت أسعار النفط لضغوط تراجعية حادة نتيجة حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق بشأن أسعار الفائدة، وقرارات البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية، حيث سجلت أسعار النفط في مارس أدنى مستوى لها منذ 15 شهرا.
وفي مطلع الربع الثاني، تحسنت أسعار النفط لأبريل بالتزامن مع إعلان ((أوبك)) الخفض الطوعي للإنتاج ابتداء من مايو حتى نهاية 2023، ثم شهدت أسعار مايو ويونيو انخفاضا على الرغم من خفض الإنتاج، الذي استمر من قِبل دول ((أوبك)) حتى بدأت الأسواق في تحقيق التوزان، وأخذت أسعار النفط في الارتفاع خلال الربع الثالث حتى وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها في 2023. ومع دخول الربع الرابع، عادت الأسواق إلى الهبوط مرة أخرى استجابة لتقلبات الأسواق العالمية، التي سيطرت عليها المخاوف الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في العالم. نمو الطلب العالمي
وتشير توقعات ((أوبك))، بحسب ما جاء في تقرير المنظمة ليناير 2024، إلى بقاء نمو الطلب العالمي على النفط لـ2024 دون تغيير عند 2.2 مليون برميل/يوميا. أما في 2025، فإنه من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا على أساس سنوي، مدعوما باستمرار نشاط اقتصادي قوي خلال العام.
نسبة التغيير السنوي في أسعار النفط خلال 2023 = 6.7%
متوسط أسعار النفط الربع الرابع من 2022 = 88.6 دولارا للبرميل
متوسط اسعار النفط الربع الرابع من 2023 = 82.7 دولارا للبرميل
التغيير بإنتاج المملكة من النفط في 2023= - 15.4%
كمية الإنتاج خلال الربع الرابع من 2022 = 10.6 ملايين برميل يوميا
كمية الإنتاج خلال الربع الرابع من 2023= 9 ملايين برميل يوميا
الطلب العالمي على النفط خلال 2024 = 2.2 مليون
الطلب العالمي على النفط خلال 2025= +1.8 مليون برميل يوميا
MENAFN18022024000089011017ID1107868666