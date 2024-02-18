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5 آلاف قرار لمنازعات زكوية في الدمام

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت القرارات الصادرة في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالدمام خلال 3 سنوات حوالي 3 آلاف قضية، وأكد رئيس لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية الضريبية في الدمام الدكتور محمد بن عبدالله الملحم، لـ((الوطن)) أن التقاضي الافتراضي، قد ساهم من رفع نسبة أداء اللجان، ومن ذلك أن القرارات التي أصدرتها الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام لعام 2020 بلغ 331 قرارًا، بينما ارتفع عدد القرارات في عام 2021، والذي تم تطبيق التقاضي الافتراضي فيه بشكل كامل لـ 1932 قرارًا، وفي عام 2022 أصدرت الدائرة 2755 قرارًا.
وأبان الملحم، لـ((الوطن)) على هامش مشاركته في منتدى الأحساء للتحكيم الذي نظّمه مركز الأحساء للتحكيم التجاري؛ التابع لغرفة الأحساء، تحت عنوان: (التحكيم الإلكتروني)، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الضريبية ولوائحها، وكذلك الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الزكوية والضريبية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتطبق هذه اللجان وبشكل كامل خدمة التقاضي الافتراضي منذ بدء أزمة كورونا وإلى الآن ابتداءً من قيد الدعوى وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى وانتهاءً بتسليم القرارات للمتخاصمين، وتقدم الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية -جهة مستقلة- الدعم القانوني والمحاسبي والفني والإداري لكافة اللجان.
زيادة دخل مكاتب المحاماة
وفي السياق ذاته، أوضح متحدثون في المنتدى، أن من بين مكاسب مكاتب المحاماة من التقاضي الإلكتروني زيادة الدخل، بسبب ارتفاع معدل الإنجاز، وزوال أسباب تأخر الأحكام، وإمكانية الترشيد في العنصر البشري، والتمدد الجغرافي للعمل، ومراقبة أداء للمترافعين، مستعرضين حزمة من المزايا في التحكيم التجاري من بينها: تطوير مستوى أمناء سر التحكيم، والتحول للتحكيم المؤسسي دون الحر، والاستفادة من تجارب التحكيم الرائدة.
الذكاء الاصطناعي
أكد المنتدى على إيجاد حلول وتحسينات في مجال تسوية المنازعات من خلال التحكيم الإلكتروني، والتأكيد على منح مراكز التحكيم مساحة أكبر لإدارة العملية التحكيمية، وإنشاء برنامج إلكتروني مُوحّد للدعاوى التحكيمية، والنظر في تخصيص دوائر محددة بمحاكم الاستئناف، وتقنين الأتعاب ووضع برنامج إلكتروني لحسابها، وتيسير الإجراءات والتدابير الاحترازية والتحفظية، وإنشاء بوابة إلكترونية للمحكمين، واستقطاب خبرات فنية لتطوير التحكيم الإلكتروني، مشيرة إلى وجود مخاطر وتحديات مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التحكيم في وضعه الحالي، بحيث يمكن أن تحدث أخطاء نظامية وفنية في غياب الإشراف البشري الكافي.

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