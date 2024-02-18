أمانة الرياض تحصر 13 ألف مبنى مخالف لاشتراطات شهادة الامتثال

(MENAFN
- Al Watan) حصرت أمانة منطقة الرياض 13 ألف مخالفة لاشتراطات شهادة الامتثال للمباني.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها الميدانية تأتي لحصر مخالفات المباني التجارية لاشتراطات شهادة الامتثال وشملت قرابة 255 شارع، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.
وأشارت إلى أن حملاتها انتهت خلال فترة المهلة التصحيحية، واستهدفت تعزيز امتثال أصحاب المباني الواقعة على المحاور التجارية، والتوعية بالمخالفات وعناصر التشوه البصري، للمساهمة في توفير بيئة عمرانية آمنة ترتقي بالمشهد الحضري، وتنعكس إيجابًا على جودة الحياة.
وبيّنت أمانة الرياض أن شهادة الامتثال تصدر مجانًا، عن طريق بوابتها الإلكترونية، بخطوات رقمية مبسطة وإجراءات واضحة، وتقدم الأمانة هذة الخدمة عن طريق موقعها الالكتروني ضمن جهودها لتطوير الإمكانات التقنية وتحسين كفاءتها؛ تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.
وأكدت الأمانة أنه ابتداءً من من تاريخ 18 فبراير سيكون إصدار شهادة الامتثال إلزاميًا، داعية الملاك إلى استخراجها تجنبًا لفرض العقوبات والغرامات النظامية.
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