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أمانة الرياض تحصر 13 ألف مبنى مخالف لاشتراطات شهادة الامتثال

2/18/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) حصرت أمانة منطقة الرياض 13 ألف مخالفة لاشتراطات شهادة الامتثال للمباني.
وأوضحت الأمانة أن جولاتها الميدانية تأتي لحصر مخالفات المباني التجارية لاشتراطات شهادة الامتثال وشملت قرابة 255 شارع، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري، والوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة.
وأشارت إلى أن حملاتها انتهت خلال فترة المهلة التصحيحية، واستهدفت تعزيز امتثال أصحاب المباني الواقعة على المحاور التجارية، والتوعية بالمخالفات وعناصر التشوه البصري، للمساهمة في توفير بيئة عمرانية آمنة ترتقي بالمشهد الحضري، وتنعكس إيجابًا على جودة الحياة.
وبيّنت أمانة الرياض أن شهادة الامتثال تصدر مجانًا، عن طريق بوابتها الإلكترونية، بخطوات رقمية مبسطة وإجراءات واضحة، وتقدم الأمانة هذة الخدمة عن طريق موقعها الالكتروني ضمن جهودها لتطوير الإمكانات التقنية وتحسين كفاءتها؛ تحقيقًا لتطلعات المستفيدين.
وأكدت الأمانة أنه ابتداءً من من تاريخ 18 فبراير سيكون إصدار شهادة الامتثال إلزاميًا، داعية الملاك إلى استخراجها تجنبًا لفرض العقوبات والغرامات النظامية.

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