دعوة لإضراب الموظفين الأرضيين لدى لوفتهانزا في مطارات ألمانية.. الثلاثاء

MENAFN - Al-Borsa News) دعت إحدى النقابات الرئيسية في لوفتهانزا الأحد الموظفين الأرضيين في الشركة إلى الإضراب الثلاثاء، في المطارات الألمانية الرئيسية للمطالبة بزيادة الأجور بسبب التضخّم.

وجهت نقابة“فيردي” (Verdi) في بيان دعوة للإضراب الثلاثاء ابتداءً من الساعة 04.00 صباحاً (03.00 بتوقيت غرينتش) حتى الساعة 07.10 (06.10 بتوقيت غرينتش)، في مطارات“فرانكفورت وميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف وكولونيا وبون وشتوتغارت”.

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واشارت النقابة التي تمثل حوالى 25 ألف موظف في الشركة إلى أن ذلك“سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية”.

وشدّدت لوفتهانزا الأحد على أن“هذا الإضراب الجديد سيؤثر مجددا بصورة غير متناسبة (...) على زبائننا”، مشيرة إلى سعي لوضع جدول جديد للرحلات الجوية.

والتزم الموظفون الإضراب السابق مطلع فبراير، مما أدى إلى إلغاء حوالى 90% من الرحلات التي كانت المجموعة قد برمجتها.

ويأتي هذا الإعلان بعد فشل جولة ثالثة من المفاوضات بين إدارة الشركة وممثلي الموظفين.

وتطالب فيردي بزيادة الرواتب بنسبة 12.5%، مع زيادة فورية لا تقل عن 500 يورو إضافية على الرواتب الشهرية ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.

والهدف هو تعويض التضخم في السنوات الأخيرة في ألمانيا، والذي بلغ 5.9% العام الماضي و6.9% العام 2022.

من جهتها، قدّمت لوفتهانزا عرضاً يتضمّن زيادة بنسبة 4% في ديسمبر، قبل زيادة بنسبة 5.5% في فبراير 2025، ووافقت على علاوة التضخّم التي طلبتها النقابة.

وشدّدت الشركة على أن“كل أجير سيحصل مباشرة وبصورة مستدامة على مزيد من المال”.

وأعرب مارفين ريسكينسكي، المسؤول عن المفاوضات في النقابة، عن أسفه قائلاً“في حين تمنح المجموعة طياريها زيادات عشرية (...)، لا يتم تعويض الموظفين الأرضيين حتى عن التضخم”.

وحصل طيارو لوفتهانزا على زيادة في الأجور تفوق 17% في أغسطس، مما وضع حدًا لنزاع حول التعرفة استمر أشهرا عدة مع الإدارة.

كما يضرب طيارو“ديسكفر”، فرع الترفيه التابع للمجموعة، من السبت إلى الاثنين من أجل إدراج جدول رواتب ووضع قواعد تتعلق بمهام الطيران وأوقات الراحة.

تشهد ألمانيا موجة إضرابات تتعلق خصوصا بقطاع النقل، بالاضافة إلى الصناعة والخدمات، ويعتبر الموظفون أن الزيادات المقترحة غير كافية نظراً لارتفاع الأسعار منذ عام 2022.