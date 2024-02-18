متحدث الوزراء: معارض أهلا رمضان ستوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، واستعراض ما سيتم خلال المرحلة المقبلة من إقامة معارض“أهلا رمضان”، ومبادرة“كلنا واحد” على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
وأضاف الحمصاني – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة“صدى البلد” – أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.
وبشأن توفير المكون الدولار، أكد الحمصاني أن البنك المركزي سيعمل على توفير وتدبير المكون الدولاري، سواء لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أو الإفراج عن مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الغذائية.
موضوعات متعلقة
((المصرية السعودية)) تضخ 20 مليون دولار استثمارات خلال العام الجارى “التموين” تلغى مناقصة استيراد الأرز للمرة الثانية “الاستثمار” تستعد لتسليم 7 رخص ذهبية لشركات بأنشطة متنوعة
قال المستشار الحمصاني إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.
وأضاف أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.
وأوضح المستشار الحمصاني، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات تصل إلى خمسة سنوات بفائدة بسيطة .
وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة، مضيفا أنه تم إزالة 1438 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة .
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107868661
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.