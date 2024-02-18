متحدث الوزراء: معارض أهلا رمضان ستوفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30%

MENAFN - Al-Borsa News) أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن الاجتماع الذي عقده اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان هدفه متابعة جهود توفير السلع الأساسية، واستعراض ما سيتم خلال المرحلة المقبلة من إقامة معارض“أهلا رمضان”، ومبادرة“كلنا واحد” على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع القطاع الخاص، ممثلا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

وأضاف الحمصاني – خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة“صدى البلد” – أن هذه المعارض ستشهد توفير السلع الأساسية للمواطنين بخصومات تتراوح بين 15% و30%.

وبشأن توفير المكون الدولار، أكد الحمصاني أن البنك المركزي سيعمل على توفير وتدبير المكون الدولاري، سواء لاستيراد السلع الغذائية الأساسية أو الإفراج عن مدخلات الإنتاج الأساسية للمصانع اللازمة لتصنيع السلع الغذائية.

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قال المستشار الحمصاني إن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في موعد أقصاه يوم 22 فبراير المقبل.

وأضاف أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها.

وأوضح المستشار الحمصاني، أن اللائحة تراعي ظروف بعض الحالات، حيث يجوز لمجلس الوزراء تخفيض قيمة التصالح مع إمكانية تقسيم الغرامة على دفعات تصل إلى خمسة سنوات بفائدة بسيطة .

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى 4744 حالة مبان مخالفة على أملاك الدولة، مضيفا أنه تم إزالة 1438 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة .

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