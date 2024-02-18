مصرفي سابق يتهم مورجان ستانلي بخداع المركزي الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) زعم مصرفي كبير تم فصله من“مورجان ستانلي”، أن البنك اختلق المسمى الوظيفي الخاص به لتلبية المتطلبات الأوروبية بشأن قواعد ما بعد“بريكست”، حسبما ذكرت صحيفة“فاينانشيال تايمز”.

حصل المصرفي على مسمى“رئيس تداول القروض” عندما انضم إلى“مورجان ستانلي” في فرانكفورت في أبريل 2021، لكنه شهد بأنه طُلب منه عدم استخدام المسمى، بحسب الصحيفة.

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كان هذا المسمى الوظيفي جزءاً من جهد يبذله البنك لإقناع المنظمين بأن“مورجان ستانلي” نقل كبار موظفيه إلى فرانكفورت للامتثال لقواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

حث البنك المركزي الأوروبي المقرضين الدوليين على إدارة عملياتهم في الاتحاد الأوروبي مع موظفين محليين بعد خروج المملكة المتحدة من الكتلة، بدلاً من الاعتماد على توجيهات من المقيمين في لندن.

البنك يعترض

في حين أن الحكم العام في القضية لم يحدد هوية البنك، إلا أن الصحيفة نقلت عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنه بنك“مورجان ستانلي”.

اعترض“مورجان ستانلي” على تصريحات المصرفي في المحكمة، وأخبر القضاة أن لقبه ليس مجرد رمز.

لكن رفضت لجنة مكونة من 3 قضاة حجة البنك, وقالت إنها لم تثبت أن المصرفي كان مستثمراً مجازفاً في عمله في فرانكفورت.

أضافت الصحيفة إن البنك سيستأنف الحكم. ورفض البنك والبنك المركزي الأوروبي والمصرفي التعليق لصحيفة“فاينانشيال تايمز”.

كما رفض”مورجان ستانلي” التعليق اليوم الأحد عندما اتصلت به“بلومبرج”.

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