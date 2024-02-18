((المصرية السعودية)) تضخ 20 مليون دولار استثمارات خلال العام الجارى

قال أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار بالعام الجارى، ضمن خطتها لإدارة الاستثمارات والاستثمار المباشر بقطاعات الاقتصاد المصرى، حيث تركز بشكل خاص على الاستثمار فى مشاريع الصناعية.

أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم المحفظة الاستثمارية يبلغ نحو 70 مليون دولار بالسوق المصرى، وتتنوع بين قطاعى الصناعة والأدوية، كما تضم محفظة الشركات نحو 8 شركات حاليًا.

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أضاف أن الشركة أنهت خلال عام 2021 صفقة استحواذ على إحدى الشركات العاملة بالقطاع الطبى، وتدرس حاليًا الاستحواذ على شركة النصر للزجاج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

ووقعت الشركة اتفاق للاستحواذ على 38%، من شركة فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة، وذلك فى صورة زيادة رأسمال لتمويل توسعاتها فى صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه.

وبحسب تصريحات مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق، ترغب“السعودية المصرية” فى الاستحواذ على حصة أغلبية ضمن زيادة رأسمال شركة النصر للزجاج والبلور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ويأتى ذلك فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان مطلع مارس الماضى.

والشركة السعودية المصرية هى شركة ذات رأس مال سعودى مصرى مشترك تعمل على تنمية المشروعات الصناعية فى مصر وتسهم حالياً فى شركة الإسكندرية لأسود الكربون وأكتوبر فارما وفليكسباك للعبوات الدوائية وعدد من الشركات الأخرى فى قطاعات مختلفة.

تأسست الشركة فى عام 1975، من خلال اتفاقية بين حكومتى مصر والسعودية، وتمتلك كل منهما حصة قدرها 50% فى رأسمال الشركة، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا نحو 77 مليون دولار.

وحصلت الشركة على حقوق وسلطات قانونية كاملة لممارسة أعمالها فى مصر مع التمتع باستقلالية مالية وتنفيذية كاملة. وتركز الشركة على الاستثمار فى الشركات الصناعية الواعدة التى تكون فى مرحلة النمو، فضلا عن المشاريع التى تتطرق لمجالات جديدة، والتى لديها خطط إما للتصدير أو سد الفجوة الاستيرادية فى السوق المصرية.