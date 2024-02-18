((المصرية السعودية)) تضخ 20 مليون دولار استثمارات خلال العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) عطا: المحفظة الاستثمارية للشركة تضم 8 شركات حاليًا
قال أحمد عطا، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، إن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار بالعام الجارى، ضمن خطتها لإدارة الاستثمارات والاستثمار المباشر بقطاعات الاقتصاد المصرى، حيث تركز بشكل خاص على الاستثمار فى مشاريع الصناعية.
أوضح فى تصريحات لـ”البورصة”، أن إجمالى حجم المحفظة الاستثمارية يبلغ نحو 70 مليون دولار بالسوق المصرى، وتتنوع بين قطاعى الصناعة والأدوية، كما تضم محفظة الشركات نحو 8 شركات حاليًا.
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أضاف أن الشركة أنهت خلال عام 2021 صفقة استحواذ على إحدى الشركات العاملة بالقطاع الطبى، وتدرس حاليًا الاستحواذ على شركة النصر للزجاج، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
ووقعت الشركة اتفاق للاستحواذ على 38%، من شركة فاركو ماك للصناعات الطبية المتطورة، وذلك فى صورة زيادة رأسمال لتمويل توسعاتها فى صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه.
وبحسب تصريحات مصادر لـ”البورصة” فى وقت سابق، ترغب“السعودية المصرية” فى الاستحواذ على حصة أغلبية ضمن زيادة رأسمال شركة النصر للزجاج والبلور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
ويأتى ذلك فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان مطلع مارس الماضى.
والشركة السعودية المصرية هى شركة ذات رأس مال سعودى مصرى مشترك تعمل على تنمية المشروعات الصناعية فى مصر وتسهم حالياً فى شركة الإسكندرية لأسود الكربون وأكتوبر فارما وفليكسباك للعبوات الدوائية وعدد من الشركات الأخرى فى قطاعات مختلفة.
تأسست الشركة فى عام 1975، من خلال اتفاقية بين حكومتى مصر والسعودية، وتمتلك كل منهما حصة قدرها 50% فى رأسمال الشركة، ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا نحو 77 مليون دولار.
وحصلت الشركة على حقوق وسلطات قانونية كاملة لممارسة أعمالها فى مصر مع التمتع باستقلالية مالية وتنفيذية كاملة. وتركز الشركة على الاستثمار فى الشركات الصناعية الواعدة التى تكون فى مرحلة النمو، فضلا عن المشاريع التى تتطرق لمجالات جديدة، والتى لديها خطط إما للتصدير أو سد الفجوة الاستيرادية فى السوق المصرية.
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