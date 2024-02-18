صندوق النقد يجري مشاوراته مع الجابون لكبح التحديات الاقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش فريق من صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مع السلطات في الجابون وممثلي القطاع الخاص إنعاش النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة من خلال التعجيل بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية، وضمان الاستدامة المالية.

وأكد صندوق النقد – في بيان – أن الجابون تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط، وتراجع دخل الفرد، وارتفاع معدل البطالة، وضعف الحوكمة، والوضع المالي غير المستقر، بينما رحب الصندوق بالخطوات الأولية للسلطات نحو مزيد من الشفافية وتعزيز الإدارة المالية العامة، مما يشير بوضوح إلى استعدادها لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومع ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لضمان وضع مالي مستدام، وتكثيف إصلاحات الشفافية، وإنعاش النمو.

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وتوقع الصندوق تسارع النمو الاقتصادي العام الجاري والمقبل ليصل إلى 3% بفضل الزخم في القطاع غير النفطي، وسط استقرار النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم إلى دون 3%.

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