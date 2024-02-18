صندوق النقد يجري مشاوراته مع الجابون لكبح التحديات الاقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ناقش فريق من صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع مع السلطات في الجابون وممثلي القطاع الخاص إنعاش النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة من خلال التعجيل بالإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية، وضمان الاستدامة المالية.
وأكد صندوق النقد – في بيان – أن الجابون تواجه تحديات كبيرة بما في ذلك انخفاض إنتاج النفط، وتراجع دخل الفرد، وارتفاع معدل البطالة، وضعف الحوكمة، والوضع المالي غير المستقر، بينما رحب الصندوق بالخطوات الأولية للسلطات نحو مزيد من الشفافية وتعزيز الإدارة المالية العامة، مما يشير بوضوح إلى استعدادها لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومع ذلك، هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أقوى لضمان وضع مالي مستدام، وتكثيف إصلاحات الشفافية، وإنعاش النمو.
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وتوقع الصندوق تسارع النمو الاقتصادي العام الجاري والمقبل ليصل إلى 3% بفضل الزخم في القطاع غير النفطي، وسط استقرار النمو الاقتصادي وانخفاض التضخم إلى دون 3%.
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107868658
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