انفراجة مرتقبة فى فتح الاعتمادات المستندية

يترقب مستوردون تدبير البنوك للعملة الأجنبية للانتهاء من إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، لتسريع وتيرة التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.

قالت مصادر لـ”البورصة” إن البنوك التى تتعامل معها أخطرتها بإيداع القيمة بالجنيه وفتح اعتماد مستندى لها، مع وعود بتوفير الدولار لكن لم تحدد السعر أو الوقت.

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وأرجعت المصادر تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى إلى المساعى الأخيرة للبنوك، خاصة أن شريحة كبيرة من المستوردين كانوا يلجأون إلى السوق الموازي لشراء دولار الاستيراد ما أشعل المضاربة عليه ليصل إلى مستوى 70 جنيهًا خلال يناير الماضى.

أضافت أن تغيير البنوك معاملتها يبشر بالعودة إلى المسار الطبيعى أى قبل تفاقم أزمة الدولار عام 2021، لافتًا إلى أن البنوك كانت تكتفى بتسجيل بيانات الشركة ووضعها على قائمة انتظار لفترة تصل إلى 3 شهور حتى يتم تدبير العملة الأجنبية.

أوضحت أن الشركات التى تمتلك حصيلة دولارية من عملية التصدير لا تواجه أى مشكلات فى تدبير دولار الاستيراد، وينبغى على الحكومة دراسة توجيه إجمالى الحصيلة الناتجة عن التصدير للشركات المستوردة للخامات ومستلزمات التصنيع.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى يجرى حصرًا شهريًا لجميع الطلبات الراغبة فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام.

وقال وزير المالية، محمد معيط، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن توفير سيولة دولارية للاستيراد تستغرق وقتًا كبيرًا يصل لأربعة أشهر فى بعض الأحيان خلال الفترة الحالية، مقارنة بثلاثة أيام كحد أقصى قبل اشتداد أزمة الدولار.

أضاف لـ”البورصة” أن إيداع المستوردين القيمة بالجنيه، ينبغى أن يقابله موعد محدد بتحويلها إلى دولار، لتسريع وتيرة الاستيراد.

وقال شادى عرفات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادات، إن أغلب الشركات المستوردة للخامات تحصل على تسهيلات من الموردين فى السداد، وفتح اعتمادات مستندية لهذه الشريحة من المستوردين ينهى قوائم الانتظار ويخفف الضغط على البنوك.

أضاف لـ((البورصة))، البنوك أصبحت أكثر مرونة فى التعامل مع الشركات التى تسعى إلى فتح اعتماد مستندى خلال الفترة الحالية، لكن التباطؤ فى تدبير الدولار سيفقد الشركات قاعدة كبيرة من العملاء فى السوقين المحلى والتصديرى.