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صندوق النقد وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

2/18/2024 11:18:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) توصلت السلطات الإيفوارية وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إصلاحي لمكافحة تغير المناخ يدعمه مرفق المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي.

وذكر صندوق النقد في بيان أن كوت ديفوار تتعرض لتغير المناخ فيما يمثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات هطول الأمطار والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل تحديات كبيرة تمثل مخاطر متكررة على النمو الاقتصادي المرن والمستدام والشامل.

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وأكد ان جهود الصندوق مع الاجراءات التي تتخذها السلطات الإيفوارية تسهم في تعزيز التكيف والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، لا سيما في مجالات الزراعة والنقل والهياكل الأساسية والإدارة المالية العامة، فيما يخضع اتفاق مستوى الموظفين لموافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

المصدر:

MENAFN18022024000202011048ID1107868656

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