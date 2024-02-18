صندوق النقد وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توصلت السلطات الإيفوارية وموظفو صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن برنامج إصلاحي لمكافحة تغير المناخ يدعمه مرفق المرونة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي.
وذكر صندوق النقد في بيان أن كوت ديفوار تتعرض لتغير المناخ فيما يمثل ارتفاع درجات الحرارة واضطرابات هطول الأمطار والفيضانات وارتفاع مستويات سطح البحر وتآكل السواحل تحديات كبيرة تمثل مخاطر متكررة على النمو الاقتصادي المرن والمستدام والشامل.
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وأكد ان جهود الصندوق مع الاجراءات التي تتخذها السلطات الإيفوارية تسهم في تعزيز التكيف والتخفيف من حدة تغيرات المناخ، لا سيما في مجالات الزراعة والنقل والهياكل الأساسية والإدارة المالية العامة، فيما يخضع اتفاق مستوى الموظفين لموافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107868656
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