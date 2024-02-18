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انهيار التضخم في التشيك إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات

2/18/2024 11:18:00 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أفادت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي بأن مؤشرات أسعار المستهلك أو التضخم في البلاد لم ترتفع إلا بنسبة 2.3% على أساس سنوي وبنسبة 1.5% على أساس شهري، فيما يعتبر أدنى نمو على أساس سنوي منذ مارس الماضي.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن معدل التصخم انخفض أيضًا بمقدار 4.6 نقطة مئوية عن قيم ديسمبر الماضي، بينما بلغ معدل نموه 17.5% في يناير الماضي.

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وعلق مكتب الإحصاء التشيكي قائلا إن هذا التطور جاء بشكل رئيسي من أسعار الإسكان والغذاء وأيضًا من ارتفاع المؤشر في العام الماضي.

ويعتبر هذا التطور أقل من توقعات البنك المركزي التشيكي البالغة 3%، فضلا عن أنه جاء بعد أسبوع من تخفيض البنك المركزي التشيكي أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة أساس إلى 6.25% في تغيير دراماتيكي في سعر الفائدة تحت القيادة الحالية للمحافظ أليس ميشيل، الذي تسلم منصبه في صيف 2022.

المصدر:

MENAFN18022024000202011048ID1107868655

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