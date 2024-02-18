بنك الاستثمار الأوروبي يقرض اليونان 2.5 مليار يورو خلال عام

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، إقراض اليونان 2.5 مليار يورو خلال عام 2023 في إطار دعم مشروعات التماسك الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر صندوق النقد، في بيان، أنه وجه قرض آخر العام الجاري بقيمة 143 مليون يورو لتعزيز جهود البلاد في البحث والتطوير والتعليم العالي ومراكز البحث المنتشرة في اليونان.

موضوعاتالاقتصاد الهندي يتحول إلى النمو القوي والمستدام انهيار التضخم في التشيك إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات صندوق النقد وكوت ديفوار يتوصلان إلى اتفاق قرض بقيمة 1.3 مليار دولار

وأشار البنك إلى أن القروض تركزت في قطاعات توفير فرص العمل والتدريب للباحثين الشباب، ومنع“هجرة العقول”، مع تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع أهداف المنطقة الأوروبية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتحسين حياة المواطنين.

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