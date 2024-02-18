بنك الاستثمار الأوروبي يقرض اليونان 2.5 مليار يورو خلال عام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، إقراض اليونان 2.5 مليار يورو خلال عام 2023 في إطار دعم مشروعات التماسك الاقتصادي والاجتماعي.
وذكر صندوق النقد، في بيان، أنه وجه قرض آخر العام الجاري بقيمة 143 مليون يورو لتعزيز جهود البلاد في البحث والتطوير والتعليم العالي ومراكز البحث المنتشرة في اليونان.
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وأشار البنك إلى أن القروض تركزت في قطاعات توفير فرص العمل والتدريب للباحثين الشباب، ومنع“هجرة العقول”، مع تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي للاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع أهداف المنطقة الأوروبية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وتحسين حياة المواطنين.
المصدر:
MENAFN18022024000202011048ID1107868654
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