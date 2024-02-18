الاقتصاد الهندي يتحول إلى النمو القوي والمستدام

تعتبر الجودة العالية لأداء الاقتصاد الهندي في الآونة الأخيرة، حقيقة لا يمكن إنكارها.

فقد كانت البلاد أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في 2022 و2023، ويُتوقع أن تكون كذلك مجدداً خلال 2024.

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ذكرت مجلة“نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية أن ثمة ثلاثة عوامل تشير إلى أن هذه المرحلة القوية للنمو قد تستمر لوقت طويل.

العامل الأول هو القاعدة.. فقد أصبحت الهند اقتصادًا ذا دخل متوسط منخفض فقط في 2018، ولم يحدث ذلك حتى بعد وباء“كوفيد” أن تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ2000 دولار بشكل مستدام، وستكون المكاسب من الإصلاح أكبر بالضرورة عندما تكون نقطة البداية أقل.

ولكن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى شرارة الإصلاح، وهذا هو العامل الثاني.

ومع ذلك، فإن التقدم المحرز مؤخرًا كان واضحًا في هذه الحالة أيضًا.

أدى فرض ضريبة السلع والخدمات الوطنية خلال 2017 إلى تبسيط شبكة معقدة من الضرائب المركزية وضرائب الولايات، وساعد في تبسيط حركة السلع عبر 36 ولاية وإقليم في الهند.

كما ارتفع معدل بناء الطرق السريعة ثلاث مرات منذ 2015. وتضاعف الإنفاق الرأسمالي على السكك الحديدية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العقد الماضي.

أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالبنية التحتية الرقمية العامة الرائدة في العالم للهند، والتي سمحت للحكومة باستهداف برامج الرعاية الاجتماعية بشكل أكبر وتعزيز الامتثال الضريبي.

العامل الثالث هو الصين، التي أشعلت الشرارة.. فقد كان عودة معدل النمو في الصين إلى المتوسط الاقتصادي سببًا في دفع رأس المال والانتباه للتحول بعيدًا.

كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند أعلى بثلاثة أمثال نظيره في الصين خلال الأعوام الأربعة الماضية.

فقبل 15 عاماً، كانت التدفقات إلى الصين في بعض الأحيان أكبر بأربعة أضعاف من التدفقات إلى الهند، وعادة ما يتبع الأجانب والخبرة الدولية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية أيضًا، التي كانت فترة معادية لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، كان صافي تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى الهند إيجابية، بينما شهدت الصين أكبر تدفقات خارجة في العصر الحديث.

وتبدو الأدلة واضحة، إلا أن المتشككين ما زالوا يتساءلون عما إذا كان أداء الهند قادرًا على الاستمرار في التفوق، وربما يتوقع البعض أن تخيب الهند الآمال في المستقبل لأنها أصيبت بخيبة الأمل في الماضي، كما هناك في الواقع إرث من التوقعات المخيبة للآمال.

ومع ذلك، فإن توضيح مصدر الإحباط أمر هام، فقد كانت التحديات التاريخية للهند لا تتعلق بالنمو السريع بقدر ما كانت تتعلق باستدامة النمو.

فعلى سبيل المثال، كان متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند 7.2% بين 2004 و2010.

إحدى المشكلات تتمثل في أن الهند معروفة بنقص الاستثمار المزمن، لكن هذه قصة الأمس.

فالاستثمار الرأسمالي يفوق الآن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من نظيره في تايوان وعلى قدم المساواة مع كوريا الجنوبية.

تعتبر الهند هي الاقتصاد الآسيوي الوحيد الذي ترتفع فيه نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي عما كانت عليه قبل الوباء.

كما انخفض اعتمادها على الواردات، بسبب قوة التحويلات المالية وصعود مراكز القدرات العالمية، التي تعتمد على نجاح الهند السابق في الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية، كما نمت أحجام التحويلات بقوة منذ 2022.

بدلاً من واقع الاقتصاد المغلق الذي ميز الهند سابقًا، أصبح الاقتصاد الآن أكثر انفتاحًا من اقتصاد الصين في مرحلة تنمية مماثلة.

وبلغ متوسط التجارة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الهند، حوالي 50% خلال العقد الماضي، مقارنة بأقل من 15% في عام 1990.

صحيح أن متوسط التعريفات الجمركية على الواردات من السلع الزراعية لا يزال مرتفعًا، لكن التعريفات على السلع المصنعة انخفضت إلى نحو 10% اعتبارا من 2008 مقابل أكثر من 80% قبل عقدين.

وبعد توقف دام 10 أعوام، بدأت الهند مؤخرًا في التوقيع على اتفاقيات تجارية مرة أخرى، إذ حُددت الاتفاقيات مع أستراليا وموريشيوس، كما أن المحادثات الجارية مع عمان والمملكة المتحدة وأربع دول أوروبية أخرى.

ومن المرجح أن يتفوق استهلاك الأسر في الهند على بقية المنطقة خلال العام أو العامين المقبلين، مع تزايد توقعات الأسر فيما يتعلق بالدخل وتشغيل العمالة والإنفاق الذي يجري على قدم وساق.

التحدي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه سياسة الاقتصاد الكلي في الهند يتلخص في ضمان فعالية الخطوات الأخيرة لخفض معدل نمو الائتمان الذي يقترب من 20%، وضمان عدم تآكل الفوائد المترتبة على إصلاح القطاع المالي بفعل دورة ائتمانية أخرى من الازدهار والكساد.

ومن المتوقع أن تساعد اللوائح التنظيمية الأكثر صرامة بشأن القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، لكن نمو الإقراض على مستوى القطاع بشكل عام يحتاج إلى تباطؤ إضافي لتحقيق توازن أفضل مع نمو الودائع.

لا شك أن خطة الميزانية المحافظة للحكومة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أبريل ستكون مفيدة، كما أن تباطؤ حاد في الإنفاق الإجمالي وهدف ميزانية متوقع أقل من المتوقع بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي سيقلل من زخم الاقتصاد، حتى وإن واصل الإنفاق على البنية التحتية الارتفاع.

مع ذلك، ستكون ثمة حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق إمكانات الهند الاقتصادية.

وتظل الهند عرضة لفرض قيود على التجارة لمواجهة تحديات تكاليف المعيشة، ولا يزال قطاع الزراعة يحظى بحماية عالية والإنتاج غالبًا ما يكون دون المستوى، ومشاركة المرأة في القوى العاملة منخفضة بشكل غير مرضي.

لكن لا يزال ثمة وقت، ولا ينبغي لإرث الهند الماضي أن يصرف الانتباه عن الفرص المتاحة في الوقت الحاضر.