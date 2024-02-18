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9 66 مليارات دولار صادرات الكويت إلى كوريا الجنوبية في عام 2023

2/18/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت بيانات رسمية صادرة عن حكومة كوريا الجنوبية عن أن صادرات الكويت إلى كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الرابعة خليجيا خلال عام 2023، حيث بلغت نحو 9.66 مليارات دولار، متراجعة بنسبة 22% مقارنة بعام 2022، بفارق 2.743 مليار دولار، حيث بلغت وقتها الصادرات الكويتية إلى كوريا 12.4 مليار دولار، وكانت تشكل 13% من إجمالي الصادرات الخليجية إلى كوريا.
وسجلت الكويت واردات من كوريا الجنوبية خلال 2023 بقيمة بلغت نحو 558.44 مليون دولار، مقارنة بـ 401.51 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022، فيما أظهرت البيانات أن إجمالي قيمة صادرات دول الخليج إلى كوريا الجنوبية ارتفع في العام الماضي بنسبة 13.66%، حيث بلغت قيمتها 79.7 مليار دولار في العام المنصرم، بينما بلغت قيمة الصادرات نفسها من العام قبل السابق نحو 92.32 مليار دولار.
وأوضحت أن قيمة واردات دول الخليج بلغت نحو 11.735 مليار دولار، مقارنة بـ 10.259 مليارات دولار في عام 2022، بنسبة ارتفاع 14.38%.
وانخفض الفائض التجاري بين تلك الدول بنسبة 17.17%، وصولا إلى 67.968 مليار دولار لصالح هذه الدول خلال 2023، مقابل قيمة بلغت 82.061 مليار دولار عام 2022.
وحلت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي استوردت من الجمهورية الكورية، بما يزيد على 8.87 مليارات دولار أي بنسبة 21.32% عن العام قبل الماضي.
وشكلت صادرتها 41% من إجمالي صادرات الخليج، حيث بلغت قيمة صادراتها خلال 2023، نحو 32.762 مليار دولار، مقارنة بـ 41.64 مليار دولار، صادرات الفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت قيمة واردات المملكة من الجمهورية الكورية نحو 5.324 مليارات دولار، خلال عام 2023، مقارنة بـ 4.865 مليارات دولار في العام قبل السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 9.43%.
وصدرت الإمارات العربية المتحدة طوال العام الماضي بقيمة بلغت نحو 16.422 مليار دولار، بزيادة 6% على أساس سنوي، لتشكل 20% من إجمالي قيمة واردات تلك البلاد.
وبلغت قيمة صادرات الإمارات خلال العام 2022، نحو 15.492 مليار دولار بما يعادل 16% من إجمالي صادرات العرب حينها.
وارتفعت قيمة واردات الإمارات من الجمهورية الكورية بنسبة 11.74%، وصولا إلى نحو 4.432 مليارات دولار خلال عام 2023، مقارنة بـ 3.966 مليارات دولار في العام قبل السابق.
واستحوذت دولة قطر على 18% من إجمالي صادرات الخليج إلى كوريا الجنوبية، وبلغت قيمة صادرات الدولة نحو 14.998 مليار دولار، وصدرت خلال عام 2022، بقيمة 16.567 مليار دولار.
وبلغت قيمة واردات قطر من الجمهورية الكورية نحو 764.25 مليون دولار، خلال عام 2023، مقارنة بـ 526.57 مليون دولار في العام قبل السابق.
وبلغت قيمة صادرات سلطنة عمان إلى الجمهورية الكورية خلال العام 2023، نحو 5.365 مليارات دولار، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، البالغة 5.306 مليارات دولار.
وبلغت قيمة واردات عمان من كوريا نحو 503.19 ملايين دولار، مقارنة بـ 350.97 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2022.

MENAFN18022024000130011022ID1107868611

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