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111 مليار دولار حجم سوق إنتاج النفط المعزز عالميا بحلول 2032

2/18/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
قال تقرير صادر عن مجموعة IMARC GROUP، إن حجم سوق إنتاج النفط المعزز العالمي وصل إلى 59.1 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 111 مليار دولار بحلول عام 2032، ليسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 7% خلال الفترة بين عامي 2023 و2032.
ويتضمن التقرير الصادر عن المجموعة تحت عنوان «سوق الإنتاج المعزز للنفط: اتجاهات الصناعة العالمية، الحصة، الحجم، النمو، الفرص والتوقعات 2024-2032»، تحليلا شاملا للصناعة ورؤى مستقبلية حول سوق الإنتاج المعزز للنفط، ويتضمن التقرير أيضا تحليل المنافسين والإقليميين والتطورات المعاصرة في السوق العالمية.
ولفت التقرير إلى أنه من المؤكد أن سوق الإنتاج المعزز للنفط يتأثر بشكل كبير بالتطورات التكنولوجية التي تشمل تحديث وتطوير أساليب الإنتاج المعزز للنفط القائمة على الوسائل الكيميائية الأكثر كفاءة، وتقنيات الاستخراج الحراري، وأنظمة حقن الغاز، ما أدى إلى توسيع إمكانية استخراج النفط الإضافي من الحقول الحالية بشكل كبير للغاية.
كما تظهر أيضا ابتكارات تشمل تقنيات الانتاج المعزز للنفط بتقنية النانو والانتاج المعزز للنفط بالميكروبات، ما يوفر حلولا صديقة للبيئة وفعالة من حيث التكلفة. إن تكامل التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء رصد عمليات الانتاج المعزز للنفط وتحسينها، يعزز من كفاءة هذه العمليات.
ويؤثر التركيز المتنامي على الاستدامة البيئية بشكل متزايد على سوق الانتاج المعزز للنفط. وهناك طلب متزايد على أساليب الانتاج المعزز للنفط ذات البصمة البيئية المتدنية كالانتاج المعزز للنفط بثاني أكسيد الكربون، والذي يساعد أيضا في احتجاز الكربون وتخزينه.
ولا يقتصر عمل هذه الطريقة على تعزيز عملية استخراج النفط فحسب، بل إنها تسهم أيضا في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواءمة مشاريع الانتاج المعزز للنفط مع استراتيجيات التخفيف من التغيرات المناخية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تدفع الضغوط التنظيمية والتوقعات المجتمعية هذه الصناعة نحو ممارسات أكثر مسؤولية من الناحية البيئية، وبالتالي التأثير على تطوير واعتماد تقنيات الإنتاج المعزز للنفط الأكثر نظافة وأكثر كفاءة.
ويعتبر استنزاف احتياطيات النفط التقليدية عاملا حاسما في دفع سوق الانتاج المعزز للنفط. ومع تناقص هذه الاحتياطيات، تضطر صناعة النفط والغاز إلى التركيز على تحسين عوامل الانتاج من حقول النفط الناضجة والتي تقترب من الشيخوخة.
ولذلك، أصبحت تقنيات الإنتاج المعزز للنفط ضرورية لاستخراج النفط المتبقي، والذي غالبا ما يكون من الصعب استخراجه من خلال الطرق التقليدية. ويتجلى هذا السيناريو بشكل خاص في الحقول والآبار ذات التاريخ الطويل في استخراج النفط، حيث يتطلب جزءا كبيرا من الاحتياطيات المتبقية أساليب الانتاج المعزز للنفط لاستخراجها.
واشار التقرير إلى هيمنة الانتاج المعزز حراريا على سوق الانتاج للنفط بواسطة التكنولوجيا، نظرا لفعاليته في تقليل لزوجة النفط الخام الثقيل، وبالتالي تحسين معدلات الاستخراج، فقد هيمنت التطبيقات البرية على السوق نظرا للاحتياطيات النفطية البرية الواسعة والمستقرة، والتي يسهل الوصول إليها، فضلا عن رخص استغلالها مقارنة بالموارد البحرية.

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