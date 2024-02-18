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أرباح أبل في 30 ثانية تعادل متوسط دخل أسرة أميركية خلال عام كامل!

2/18/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حققت شركات التقنية الخمس الكبرى «غوغل»، «أمازون»، «أبل»، «مايكروسوفت»، و«ميتا» - دخلا صافيا بقيمة 290 مليار دولار من إيرادات بقيمة 1.6 تريليون دولار خلال الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
وبعد انخفاض الأرباح والمبيعات خاصة في النصف الأخير من عام 2022، نجحت أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية في التعافي، ويرجع ذلك جزئيا إلى إعادة الهيكلة المكثفة التي تسببت في فقدان عشرات الآلاف من الوظائف. ومع ذلك، لم يتمكنوا من تكرار انفجار الربحية الناجم عن الوباء وتحول العديد من الأشخاص إلى الخدمات عبر الإنترنت بدافع الضرورة، مع انخفاض صافي الدخل على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات.
ولجعل هذه المبالغ أكثر تصورا، جمعت «Statista»، بيانات الأرباح وقسمتها على نطاق زمني أقصر يصل إلى ثانية واحدة، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».
واستنادا إلى صافي أرباح شركة «أبل» من أكتوبر 2022 إلى سبتمبر 2023، فقد حققت الشركة ربحا قدره 3074 دولارا في الثانية خلال هذه الفترة. وتأتي في المرتبة التالية «مايكروسوفت»، و«ألفابيت»، حيث حققتا أرباحا بلغت 2443 دولارا و2115 دولارا في كل ثانية، على التوالي، تليها Meta (942 دولارا) وأمازون (636 دولارا).
وتبدو هذه الأرقام أكثر تطرفا عند مقارنتها بمتوسط دخل مواطني الولايات المتحدة. وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي لعام 2022، بلغ متوسط دخل الأسرة حوالي 75000 دولار، بانخفاض 2.3% مقارنة بعام 2021. وهذا يعني أن الأمر لا يستغرق من شركة «أبل» حتى نصف دقيقة لتوفير ما يعادل أموال عام كامل للعامة. وفقا لمتوسط دخل الأسرة الأميركية.

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