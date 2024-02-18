43 5 مليون دينار صافي أرباح برقان في 2023

عبدالله الناصر: 2023 من أكثر السنوات المحورية بتاريخ البنك.. ووضعنا أسساً طويلة المدى للتحول والتغيير

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، حيث اختتم العام بأداء مالي جيد وأصول مستقرة ومركز رأسمالي قوي، وبلغت إيراداته بنهاية العام نحو 222 مليون دينار، مدعومة بنمو صافي الدخل من غير الفوائد 8% إلى 87 مليون دينار، فيما حقق دخلا قويا من الفوائد بلغ 135 مليون دينار، وبلغت الأرباح التشغيلية 106 ملايين دينار. وحقق البنك دخلا صافيا للمساهمين بقيمة 43.5 مليون دينار في 2023، بانخفاض هامشي عائد إلى خسائر بنك برقان- تركيا جراء التضخم المرتفع في تركيا وعدم وجود إيرادات من مصرف بغداد الذي تم بيعه في الربع الأول من العام 2023. في المقابل، حافظت جودة أصول بنك برقان على استقرارها، إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 2% بنهاية العام 2023، مع انخفاض في تكلفة الائتمان إلى نحو 10 نقاط أساس، متحسنا من مستوى 40 نقطة أساس في العام 2022.واستمر بنك برقان بتنفيذ إعادة التوزيع الاستراتيجي لأصول محفظته كأولوية قصوى وركيزة أساسية ضمن استراتيجيته الشاملة للتحول والتغيير، وذلك بعد استكمال عملية بيع حصته في مصرف بغداد خلال الربع الأول من العام 2023، إضافة إلى بيع 52% من حصته في بنك برقان- تركيا، خلال الربع الرابع من العام ذاته.ونتيجة لهذه الصفقات، ارتفعت مستويات رأس المال بشكل كبير في 2023، مع تحسن ملموس في ملف مخاطر البنك، وارتفعت حقوق المساهمين (CET1) بمقدار 270 نقطة أساس إلى 13.5%، وارتفاع نسبة رأسمال الشريحة 1 بمقدار 290 نقطة أساس إلى 16.1% في حين ارتفعت نسبة كفاية رأس المال بمقدار 320 نقطة أساس إلى 20% حتى نهاية عام 2023.وتعليقا على النتائج التي حققها البنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك برقان الشيخ عبدالله ناصر الصباح: «لقد كان العام 2023 من أكثر السنوات المحورية في تاريخ بنك برقان، والتي تمتد لما يقارب الخمسين عاما، حيث وضعنا أسس استراتيجيتنا طويلة المدى للتحول والتغيير، مع رؤية ورسالة جديدتين. وقد حافظ بنك برقان على قاعدة مالية قوية ونموذج عمل مرن، ولكن لضمان تسجيل نمو مستدام في السنوات المقبلة، كان من الضروري أن نتبنى نهجا أكثر جرأة لتحقيق هذا التقدم». وأضاف: «تتطلب استراتيجيتنا الجديدة ضخ استثمارات كبيرة في عملياتنا، سواء في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية، أو في تطوير رأسمال البنك البشري. ولا بد من التركيز على الموازنة بين جهود تسريع وتيرة النمو والإدارة الفعالة للمخاطر، مع الحفاظ على حقوق المساهمين».وفي إطار تركيز بنك برقان على تعزيز عملياته في الكويت، أكد الناصر: «أحد محاور استراتيجيتنا للتحول هو تعزيز نشاطنا الأساسي في الكويت. وهدفنا مواصلة إعادة التوزيع الاستراتيجي لأصول محفظتنا، وإعادة تقييم جوانب معينة من عملياتنا الشاملة وتحسينها بما يتماشى مع أهداف أعمالنا الأساسية، حيث يتضمن ذلك إعادة هيكلة محفظة برقان، والاستمرار في التخارج من الأصول غير الأساسية، والاستثمار في أسواق جديدة، والبحث عن فرص نمو في قطاعات غير مستغلة».وأشار أيضا إلى المركز المالي القوي والمكانة المستقرة لبنك برقان، واللذين ينعكسان بوضوح من خلال استمرار البنك في الحصول على تصنيفات ائتمانية مميزة، عند الدرجة الاستثمارية، من جميع وكالات التصنيف الرائدة مع منحه نظرة مستقبلية مستقرة.وفي سياق متصل، قال الناصر: «إن تعزيز تجربة العملاء يعتبر ركنا أساسيا في الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، ولذلك فإن البنك واصل خلال العام 2023 سعيه الدؤوب نحو توفير تجربة مصرفية متميزة لمختلف شرائح العملاء».وأضاف: «نحن نعتمد نهجا متكاملا ومدفوعا بالابتكار في توفير حلولنا المصرفية للعملاء. كما أننا نسعى إلى دمج تحولنا الرقمي مع التزامنا الراسخ باتباع أساليب حديثة في تطبيق مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وذلك بهدف تقديم تجربة مصرفية متطورة للعملاء وأكثر شمولا وتخصيصا. وتعتبر الرقمنة جزءا أساسيا في استراتيجيتنا لتحقيق أهدافنا في تمكين العملاء من القيام بعمليات مصرفية مميزة وأكثر ابتكارا واستدامة». وتابع: «لقد بدأنا تنفيذ استراتيجيتنا الشاملة للتحول والتغيير، والعام 2023 مهد الطريق لما نسعى إلى ترسيخه على أنه طريقة برقان في تقديم الخدمات المصرفية».ومن جانب آخر، أوضح الناصر أن التركيز على الاستثمار في تطوير رأس المال البشري يعد جزءا أساسيا من الاستراتيجية الجديدة لبنك برقان، وقال في هذا الصدد: «إن البنك عمل في العام 2023 على إعادة هيكلة واسعة النطاق، تضمنت العديد من التعيينات والترقيات الاستراتيجية على مستوى القيادات التنفيذية لترسيخ مكانة البنك بين أكثر البنوك تقدما وتأثيرا في الكويت».ويواصل البنك، ضمن أولوياته، تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية موظفيه وتمكينهم من شغل المناصب القيادية، في إشارة واضحة إلى التزامه بتنمية رأس المال البشري وتطويره بشكل مستمر، والمضي قدما بقيادة خطط البنك نحو التحول والتغيير.وخلال العام 2023، تم تتويج البنك بشهادة Great Place to Work® (أفضل بيئة للعمل®)، وتصنيفه من أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، حيث تم اختياره ضمن قائمة أفضل 20 مكان عمل في الكويت لعام 2023، إضافة إلى تصنيفه في المرتبة 27 بين الشركات الكبرى ضمن قائمة أفضل أماكن العمل في آسيا 2023. وهذه التصنيفات تعتبر تقديرا رفيع المستوى يعزز تفاني البنك في تطوير رأسماله البشري ومواصلة تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية وتطوير موظفيه، بما يحافظ على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل للكفاءات المصرفية الكويتية الطموحة وذات الخبرات العالية.وبحلول نهاية العام 2023، وصلت نسبة العمالة الوطنية في بنك برقان إلى 83%، متجاوزا حدود المتطلبات المفروضة من قبل الجهات المعنية في هذا الخصوص بما يزيد عن 13%، علما أن هذه النسبة تعتبر من بين أعلى النسب في سوق العمل على مستوى القطاع الخاص بشكل عام والمصرفي بشكل خاص. كما شكل الكويتيون نسبة 95% من إجمالي التعيينات التي تمت خلال العام الماضي. في حين شكل العنصر النسائي نحو 48% من إجمالي العمالة في البنك خلال العام 2023، ما يؤكد نهج البنك القائم على المساواة في تطوير رأسماله البشري.وبناء على فلسفة البنك الرائدة في تطوير رأسماله البشري، فقد حصد جائزة التميز في إحلال العمالة الوطنية، من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج، وتعتبر هذه الجائزة المرموقة والمخصصة لشركات القطاع الخاص التي تحقق أعلى نسبة توطين للوظائف على مستوى دول المنطقة، دليلا واضحا على التزام بنك برقان باستراتيجية التوطين والإحلال.واختتم الناصر تصريحه متقدما بالشكر من بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لدعمهم المستمر لبنك برقان والقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام، ووصل الشكر إلى مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كافة الأقسام، لما يقدمونه من إسهامات متواصلة في تطور البنك.مواصلة تطوير الأعمال والخدماتفي إطار رؤيته الجديدة، يسعى البنك إلى مواصلة مسيرة التطوير في جميع أعماله وخدماته، ويشمل ذلك الاستمرار في توسيع قاعدة العملاء لخدمة الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر باقة من المنتجات الأكثر تنوعا، إلى جانب مواكبة وتوفير أحدث الحلول المالية والارتقاء بتجربة العملاء إلى مستويات أعلى وأكثر تخصيصا.وخلال العام 2023، قام بنك برقان بإطلاق خدمة «Tijarati Pay» الأولى من نوعها في المنطقة، وهي الميزة الفريدة والتحسين الجديد على منصة «تجارتي» المصممة حصريا لتوفير سهولة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تنفيذ وإدارة عمليات الدفع في وجهة واحدة.التوسع بحلول الدفع الرقميةعمل بنك برقان على التوسع بعروض الدفع الرقمية خلال العام 2023 عبر إطلاق خدمات متنوعة مثل Google Pay وApple Pay لتمكين العملاء من إنجاز مدفوعاتهم بطريقة آمنة ولاتلامسية عبر منصات Android وiOS.كما كان أول من يطبق حلول فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تسمح لحاملي البطاقات بالتسجيل بمنتهى السهولة في العديد من المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية، من خلال تطبيق بنك برقان للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.إعادة تصميم حساب «كنز»قام البنك خلال العام 2023 بإعادة تصميم حساب كنز للسحب والادخار، والذي يعد واحدا من أفضل وأقوى حسابات الربح والادخار في السوق، وذلك من أجل مكافأة عملائه وزيادة فرصهم بربح جوائز قيمة قد تغير حياتهم، حيث تتيح الجوائز التي تم تجديدها بالكامل فرصة حصرية لربح 2000 دينار في السحب الشهري و500 ألف دينار في السحب نصف السنوي، بينما يتم تتويج الفائز في السحب السنوي بالجائزة الكبرى وقيمتها 1.5 مليون دينار.استقطاب الكفاءات الوطنيةإضافة إلى الحرص على استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، جدد بنك برقان تحديد مسارات وظيفية لضمان تطوير خبرات جميع الموظفين وصقل مهاراتهم، وفي هذا الإطار وفر أكثر من 46.994 ساعة من المواد التعليمية والتدريبية لأكثر من 758 موظفا كويتيا. وكجزء من جهوده الرامية إلى دعم وتطوير المواهب، قام البنك بتصميم برنامج المواهب الاستراتيجي «رؤية» والذي يعتبر من أكثر البرامج ابتكارا في مجال تطوير الكفاءات البشرية في القطاع المصرفي، حيث تخرج 52 مشاركا في البرنامج خلال العام 2023.