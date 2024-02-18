الاتحاد الأوروبي يغرم آبل 500 مليون يورو

MENAFN - Al-Anbaa) يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض غرامة على شركة «آبل»، وهي أول غرامة على الإطلاق لمكافحة الاحتكار، بالإضافة إلى فرض حظر على قواعد متجر التطبيقات التي يعتقد الاتحاد أنها تحبط المنافسة، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.وقالت الصحيفة نقلا عن 5 مصادر، إنه من المتوقع الإعلان عن الغرامة البالغة نحو 500 مليون يورو (539 مليون دولار) الشهر المقبل، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».

وكان من الممكن أن يتم تغريم شركة آبل بما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية. وبدأ التحقيق بسبب شكوى في عام 2019 من شركة Spotify Technology SA السويدية، التي زعمت أنها اضطرت إلى زيادة سعر اشتراكها الشهري لتغطية التكاليف المرتبطة بقبضة Apple المزعومة على كيفية عمل متجر التطبيقات.

واعتمدت المفوضية الأوروبية على ما يسمى بقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بشركة آبل في لائحة رسوم رسمية في فبراير 2023، قائلة إن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون أسعارا أعلى، وفي أوائل عام 2022، بدأت شركة آبل في السماح لـ «سبوتيفاي» وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه مستخدمي التطبيق إلى الويب للتسجيل للحصول على الاشتراكات.

وهذا يتجاوز خطوة الرسوم التي تتحصل عليها آبل والبالغة 30% ويمنح المستهلكين المزيد من خيارات التسعير والاشتراك. لكن Spotify ردت على جهود آبل، قائلة في يونيو إن القيود لاتزال موجودة وأن التغييرات «للعرض فقط».وبصرف النظر عن مهاجمة الشركات بسبب انتهاكاتها السابقة، دفعت المفوضية، وهي ذراع مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، أيضا إلى فرض قواعد جديدة شاملة لتجنب انتهاكات المنافسة من قبل شركات التكنولوجيا قبل أن تترسخ جذورها. يدخل قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في مارس 2024، ويحدد سلسلة من الأمور التي يجب تجنبها.