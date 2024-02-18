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3 تريليونات دولار حجم الفرص الاستثمارية بالسعودية

2/18/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن فرص الاستثمار في السعودية بجميع القطاعات تقدر بنحو 3 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن أبرز الفرص على المدى القصير تتمثل في قطاعات التشييد والبناء، حيث يبلغ حجم العقود التي ستتم ترسيتها في السنوات القليلة القادمة نحو 1.8 تريليون دولار، من أجل إنشاء المشاريع لتحقيق مستهدفات الرؤية وبناء اقتصاد مستدام.
وأضاف الفالح، خلال مقابلة مع «العربية Business» على هامش منتدى الاستثمار التركي- السعودي في إسطنبول، أن القطاع الخاص التركي لديه ميزة نسبية في عدد من القطاعات أبرزها المقاولات والإنشاءات، موضحا أن شركات المقاولات التركية قفزت من 8 شركات بقائمة أكبر 200 شركة مقاولات عالمية إلى 40 حاليا، ولا يفوقها في الترتيب سوى الشركات الصينية. وأضاف أن الشركات التركية نفذت مشاريع بنية تحتية كبيرة جدا في تركيا وانتقلت إلى تنفيذ مشاريع حول العالم ومنها السعودية ونطمح لزيادة مشاركة شركات المقاولات التركية في السعودية لاسيما بالشراكة مع شركات مقاولات سعودية. وأشار إلى أن تركيا حققت نجاحا في مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص ولديها منشآت كثيرة تعمل بنجاح بعد تخصيصها، والمملكة لديها برنامج التخصيص كأحد برامج الرؤية ويعرض المركز الوطني للتخصيص المشاريع الجاهزة أمام الشركات التركية، ولفت إلى وجود فرص استثمار أيضا في الصناعات المتقدمة وسلاسل الإمداد العالمية.
وعقد منتدى الاستثمار التركي- السعودي في جمهورية تركيا بمدينة إسطنبول، بحضور وزير الاستثمار م.خالد الفالح، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ورئيس هيئة الاستثمار في تركيا براق داغلي أوغلو، ومشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص من البلدين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

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