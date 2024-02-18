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العتيقي النفط تتبع أفضل الممارسات في التخطيط الإستراتيجي لتحقيق الأهداف

2/18/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.عماد العتيقي إن استراتيجية وزارة النفط الجديدة (2024-2028) تتبع أفضل الممارسات في التخطيط الاستراتيجي بهدف توفير خارطة طريق شاملة ومتكاملة لتحقيق الأهداف الموضوعة.
جاء ذلك في تصريح للوزير العتيقي نقله بيان صحافي صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية وزارة النفط الخمسية. وشدد الوزير على أهمية أن تكون استراتيجية وزارة النفط الجديدة متناغمة مع رؤية واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لعام 2040.
وأشاد بجهود فريق عمل إعداد الاستراتيجية من الوزارة والمعهد العربي للتخطيط، مؤكدا أهمية الاستراتيجية في تنظيم العمل داخل وزارة النفط واستثمارها في تعزيز قدرات العاملين بالوزارة وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه وطنهم.
وأعرب عن أمله في أن يتم إطلاق الاستراتيجية قريبا، منوها بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة النفط في الحفاظ على موارد البلاد النفطية عبر الاستثمار الأمثل للثروة النفطية وتطوير صناعتها بما يعزز التنمية المستدامة للكويت.
واستمع الوزير إلى شرح قدمه أعضاء اللجنة حول سير العمل في استراتيجية الوزارة (2024 -2028) والتي تأتي متوافقة مع رؤية الكويت لعام 2035 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترسخ الاستقرار والرخاء حيث قام أعضاء اللجنة من المعهد العربي للتخطيط بتقديم عرض تقديمي حول الاستراتيجية المحدثة لوزارة النفط.
وحضر الاجتماع أعضاء لجنة إعداد استراتيجية وزارة النفط، وهم رئيس اللجنة وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح، ونائب رئيس اللجنة الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، وأعضاء اللجنة من المعهد العربي للتخطيط برئاسة المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. عبدالله الشامي وأعضاء اللجنة من المعهد.

MENAFN18022024000130011022ID1107868605

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