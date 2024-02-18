الملا أوتوموبيلز تستعرض موديلات مرسيدس الكهربائية في الكويت للاستدامة

MENAFN - Al-Anbaa) شاركت شركة الملا أوتوموبيلز، إحدى شركات مجموعة الملا والموزع الحصري والوحيد لسيارات مرسيدس-بنز في الكويت، بمعرض الكويت للاستدامة الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام في مجمع مروج في الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2024.وتعكس هذه المشاركة التزام شركة الملا أوتوموبيلز بدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز نشر التوعية بالاستدامة لدى المجتمع، وفي هذا الإطار قدمت شركة الملا أوتوموبيلز أحدث المركبات من مجموعة مرسيدس بنز الكهربائية، وشملت مجموعة العرض EQA، EQS SUV، وEQE سيدان.وكان المعرض حافلا بالأنشطة والموسيقى وأنشطة توعوية وترفيهية متنوعة، حيث قام الزوار بجولة في مختلف الأجنحة وحصلوا على شرح حول ما تقوم به المنظمات المحلية والشركات المساهمة في المعرض في مجال إعادة التدوير والاستدامة والسيارات الكهربائية.

وقد لاقى المعرض استحسانا كبيرا من الضيوف وقدم منصة رائعة لعرض تشكيلة مرسيدس بنز من السيارات الكهربائية، مع فرصة لاختبار قيادة السيارات طوال عطلة نهاية الأسبوع المليئة بالفعاليات.

وتفخر شركة الملا أوتوموبيلز بالإعلان عن شبكتها من شواحن السيارات الكهربائية، التي تضم 42 شاحنا تيارا مترددا و2 شواحن DC سريعة الشحن مع تيارا مستمرا بقوة 160 كيلوواط من Siemens Sicharge D، تم تثبيت هذه الشواحن بشكل استراتيجي في مواقع الملا أوتوموبيلز وفي مواقع متنوعة في جميع أنحاء الكويت مثل مراكز التسوق والفنادق، وتتميز هذه الشواحن بشاشة سهلة الاستخدام ودعم جانبي مزدوج.

حيث نعمل على تعزيز إمكانية الوصول والراحة، تهدف خطة التوسع المتوقعة لعام 2024 إلى تعزيز توفر المزيد من محطات الشحن.

علاوة على ذلك، يسرنا أن نكشف عن إضافة جديدة لخدماتنا - خيار الشحن المتنقل. من المتوقع أن يكون جاهزا لاستخدام العملاء في الربع الأول من عام 2024، ويبرز هذا الخيار الابتكاري التزامنا بتوفير حلول متكاملة لمستخدمي السيارات الكهربائية.

وفي رؤيتها لعام 2039، حددت مرسيدس بنز هدفا لجعل أسطول سياراتها الجديدة خاليا من الكربون الصافي على مدى الحياة الكاملة للمركبات بحلول عام 2039.

وبحلول نهاية هذا العقد، ستقدم العلامة التجارية سيارات كهربائية بالكامل في أماكن السوق التي تسمح بذلك. «المستقبل كهربائي وذكي، الحركة الكهربائية الذكية» هذا ما ترمز إليه العلامة التجارية الجديدة لمنتجات مرسيدس بنز، تصميم جذاب، متعة قيادة استثنائية، مستويات عالية من الاستخدام اليومي وأقصى درجات الأمان هي صفات إضافية.