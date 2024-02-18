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التجاري يختتم برنامج شهادة الائتمان المعتمد

2/18/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم البنك التجاري الكويتي برنامج «شهادة الائتمان المعتمد» المقدم للدفعة الأولى لموظفي البنك بالتعاون مع وكالة موديز، حيث انطلق البرنامج في شهر يوليو 2023 بحضور 14 موظفا، واشتمل على سلسلة من محاضرات تدريبية حضورية ومحاضرات عن بعد في مجال الائتمان والتي تخللتها دراسات وحلقات نقاشية.
وبهذه المناسبة، أقام البنك التجاري حفل ختام تضمن حضور الإدارة التنفيذية في البنك متمثلة بمدير عام قطاع الموارد البشرية صادق العبدالله، ومدير عام قطاع الخدمات المصرفية الدولية كونال سينج وممثلين عن قطاع إدارة المخاطر وقطاع الخدمات المصرفية للشركات في البنك.
وفي هذا السياق، قال العبدالله: يسعى البنك التجاري دائما إلى تطوير وتشجيع موارده البشرية من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم المهنية وتخطيط مساراتهم الوظيفية وتعزيز خبراتهم إيمانا من البنك بأهمية الاستثمار في العنصر البشري ودعم الطاقات الكويتية الشابة لتحقيق إحدى ركائز الاستدامة بتمكين الشباب الطموح من المساهمة في بناء المستقبل، ونحن فخورون بنتائج هذا البرنامج.
وأضاف: نشكر جميع المشاركين على التزامهم بهذا البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى أداء مهامهم الوظيفية الموكلة إليهم، ونؤكد مواصلة جهودنا لتحفيز موظفينا والاستثمار في مواردنا البشرية، التي تمثل أهم عوامل نجاح مصرفنا.

MENAFN18022024000130011022ID1107868603

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