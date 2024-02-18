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التجارة توقع مذكرة تفاهم مع أسواق المال

2/18/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وزارة التجارة والصناعة مذكرة تفاهم بشأن تنسيق التعاون مع هيئة أسواق المال، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان، ورئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال والمدير التنفيذي د.أحمد الملحم، ومثل الوزارة خلال التوقيع وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، ومثل الهيئة رئيس قطاع الإشراف في هيئة أسواق المال زياد الفليج.
وبموجب مذكرة التفاهم، تختص هيئة أسواق المال بوجه خاص في مجال الرقابة على نشاط الأوراق المالية تنظيما وترخيصا ونشاطا وعلى كل المتعاملين في هذا المجال بما فيها الشركات وذلك على النحو المنظم بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
فيما تختص وزارة التجارة والصناعة في مجال الرقابة على الشركات العاملة في الكويت بوجه عام تأسيسا وتسجيلا وتنظيما وترخيصا على النحو المنظم بالقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية، ويشمل ذلك الشركات المرخصة والشركات المدرجة وغير المدرجة، وذلك منذ تأسيسها وانتهاء بعقد الجمعيات العامة لها وتصفيتها ومراقبو الحسابات المسجلين لدى الهيئة ومكاتب التدقيق الشرعي المسجلين لدى الهيئة.
وتأتي المذكرة في سياق سعي كل من الوزارة والهيئة لتحديث جميع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات الأخرى في الدولة، وذلك تحقيقا للتوازن والتكامل في آليات العمل وإجراءاته وضمانا لإنجاز الأعمال على أكمل وجه وأسرع مدة ممكنة يتطلبها النشاط التجاري، وبما يكفل الوضوح والشفافية وتخفيفا للأعباء الإجرائية على موظفي ومراجعي الجهات الحكومية في الدولة.
وجاءت مذكرة التفاهم الجديدة هذه لتحديث أطر التعاون المستجدة بين الوزارة والهيئة على ضوء صدور العديد من قرارات تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وهي تحل محل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 21/11/2017 والتي سبقتها والموقعة في 15/12/2014.
ولعل من أبرز التعديلات التي ذكرت فيها هي النص على مراجعة مذكرة التفاهم كل 3 سنوات مما يضمن التحديث الدوري بما يتوافق مع احتياجات كل جهة ويرفع مستوى إنجاز الأعمال بكفاءة، وكذلك إضافة بند بشأن آلية تبادل البيانات والمعلومات اللازمة بين الجهتين إلكترونيا، حيث تنتج عنه سرعة في تبادل المعلومات وسهولة في اتخاذ القرار بشأن المخالفات والعقوبات والجزاءات الخاصة بعمل كل منهما، بالإضافة إلى ذلك تمكين الهيئة من الاستفادة من بيانات السجل التجاري لدى الوزارة عن طريق الربط الإلكتروني بين الجهتين لمنح صلاحية الاطلاع للهيئة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

MENAFN18022024000130011022ID1107868602

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