1 7 مليار دينار عجز الميزانية العامة في 9 أشهر

14.27 مليار دينار إيرادات نفطية.. و1.17 مليار دينار غير نفطية



علي إبراهيمأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات تبلغ 15.44 مليار دينار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2024/2023، بينما بلغ إجمالي المصروف والالتزام للدولة خلال الفترة ذاتها نحو 17.17 مليار دينار، وهو ما أسفر عن عجز بقيمة 1.72 مليار دينار.وتفصيليا، حصلت الكويت في 9 أشهر من العام وذلك للفترة من بداية أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 79.3% من إجمالي الايرادات المتوقع تحصيلها في الموازنة العامة للدولة عن العام كاملا بعدما حققت 15.445 مليار دينار إجمالي إيرادات، من بينها 14.27 مليار دينار إيرادات نفطية بنسبة 83.1% من إجمالي المقدر تحصيله عن العام كاملا والبالغ 17.16 مليار دينار.وبلغت الإيرادات غير النفطية التي حققتها الكويت 1.17 مليار دينار تشكل ما نسبته 50.9% من إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها عن العام كاملا عند 2.29 مليار دينار.وأظهرت البيانات أن الكويت حققت 33.8 مليون دينار إيرادات من الضرائب والرسوم في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، و71.5 مليار دينار إيرادات من المساهمات الاجتماعية، و760.7 مليون دينار إيرادات من السلع والخدمات، و4.39 ملايين دينار إيرادات التخلص من أصول.وبلغ إجمالي مصروفات الحكومة خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 17.17 مليار دينار، من بينها 6.16 مليارات دينار أنفقت على الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين، و3.83 مليارات دينار أنفقت على الباب الثاني للسلع والخدمات، و943 مليون دينار أنفقت على الباب الخامس الخاص بالإعانات، و4.15 مليارات دينار أنفقت على الباب السادس الخاص بالمنح، و467 مليون دينار أنفقت على المنافع الاجتماعية، و887 مليون دينار أنفقت على الباب الثامن الخاص بالمصروفات والتحويلات الأخرى، و715.8 مليون دينار أنفقت على باب شراء الأصول غير المتداولة.