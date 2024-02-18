1 7 مليار دينار عجز الميزانية العامة في 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
14.27 مليار دينار إيرادات نفطية.. و1.17 مليار دينار غير نفطية
علي إبراهيم
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات تبلغ 15.44 مليار دينار في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي 2024/2023، بينما بلغ إجمالي المصروف والالتزام للدولة خلال الفترة ذاتها نحو 17.17 مليار دينار، وهو ما أسفر عن عجز بقيمة 1.72 مليار دينار.
وتفصيليا، حصلت الكويت في 9 أشهر من العام وذلك للفترة من بداية أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 79.3% من إجمالي الايرادات المتوقع تحصيلها في الموازنة العامة للدولة عن العام كاملا بعدما حققت 15.445 مليار دينار إجمالي إيرادات، من بينها 14.27 مليار دينار إيرادات نفطية بنسبة 83.1% من إجمالي المقدر تحصيله عن العام كاملا والبالغ 17.16 مليار دينار.
وبلغت الإيرادات غير النفطية التي حققتها الكويت 1.17 مليار دينار تشكل ما نسبته 50.9% من إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها عن العام كاملا عند 2.29 مليار دينار.
وأظهرت البيانات أن الكويت حققت 33.8 مليون دينار إيرادات من الضرائب والرسوم في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، و71.5 مليار دينار إيرادات من المساهمات الاجتماعية، و760.7 مليون دينار إيرادات من السلع والخدمات، و4.39 ملايين دينار إيرادات التخلص من أصول.
وبلغ إجمالي مصروفات الحكومة خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 17.17 مليار دينار، من بينها 6.16 مليارات دينار أنفقت على الباب الأول الخاص بتعويضات العاملين، و3.83 مليارات دينار أنفقت على الباب الثاني للسلع والخدمات، و943 مليون دينار أنفقت على الباب الخامس الخاص بالإعانات، و4.15 مليارات دينار أنفقت على الباب السادس الخاص بالمنح، و467 مليون دينار أنفقت على المنافع الاجتماعية، و887 مليون دينار أنفقت على الباب الثامن الخاص بالمصروفات والتحويلات الأخرى، و715.8 مليون دينار أنفقت على باب شراء الأصول غير المتداولة.
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