قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية
التاريخ
2/18/2024 10:08:52 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية.
وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشمالي، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات فيها.
كما اقتحم جيش الاحتلال بلدتي كفر قدوم وحجة في محافظة قلقيلية.
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