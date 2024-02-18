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سقوط ثلاثة قتلى بإطلاق نار في مينيسوتا الأميركية

2/18/2024 10:00:26 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل رجلا شرطة ومسعف بالرصاص في وقت باكر الأحد في ولاية مينيسوتا الأميركية بعد استجابتهم لاتصال طوارئ بشأن نزاع عائلي في منزل يضم عددا من الأطفال، وفق ما أفادت السلطات.
وقالت الشرطة إن مطلق النار الذي لم تكشف هويته قُتل أيضا، مضيفة أنه تم إنقاذ سبعة أطفال تراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما.
وتعرّض الضحايا، وهما شرطيان يبلغان 27 عاما ومسعف يبلغ 40 عاما، لإطلاق نار عقب استجابتهم لما وصفه حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز بأنه "نداء استغاثة لعائلة في خطر" من منزل في مدينة بيرنزفيل الواقعة جنوب مينيابوليس.
وأصيب شرطي آخر بجروح لا تهدد حياته أثناء تبادل إطلاق النار.
وقال درو ايفانز المسؤول في مكتب مينيسوتا للاعتقال الجنائي إن فريق الطوارئ تلقى مكالمة هاتفية قرابة الساعة 1,50 صباحا (07,50 ت غ) الأحد من داخل منزل في بيرنزفيل تتعلق بـ"رجل مسلح يتحصن مع أفراد عائلته".
وأطلق المسلح النار من الداخل في أعقاب مفاوضات أجراها مع الشرطة. وبحسب ايفانز، فقد تم إطلاق النار على شرطي واحد على الأقل داخل المنزل.
وعُثر على قطع أسلحة عدة داخل المنزل، لكن الشرطة لم تحدد نوعها وما إذا كانت مسدسات أم بنادق نصف آلية.
وأضاف ايفانز "نحن في المراحل الأولى التحقيق".
وأظهرت لقطات لشبكة "سي بي إس نيوز" مركبة مدرعة في مكان الواقعة وفيها ما لا يقل عن سبعة ثقوب بسبب الرصاص في زجاجها الأمامي.
وقالت تانيا شوارتز قائدة شرطة بيرنزفيل لصحافيين "اليوم قدم ثلاثة من أعضاء فريقنا التضحية القصوى من أجل هذا المجتمع. إنهم أبطال".
وتشيع حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، حيث ثلث البالغين يقتني سلاحا ناريا.
والأربعاء في ولاية ميسوري في الغرب الأوسط، قُتل شخص وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار خلال مسيرة النصر لفريق كانساس سيتي تشيفز بعد فوزه بالسوبر بول.

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