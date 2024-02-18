استفزهم فأسقطوه.. سبب دفع مجلس إدارة الزمالك لشطب عضوية مرتضى منصور

(MENAFN
- Al-Bayan)
أتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قرارات هامة خلال اجتماعه الأخير، الذي بدأت جلساته الخميس الماضي، واستمر حتى يوم الأحد.
وأعلن الزمالك في بيانه الرسمي، إسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية مناوشات بين الطرفين.
بدأ الأمر عندما خرج مرتضى منصور عقب فترة غياب طويلة عن الإعلام، تقريبًا منذ رحيله عن رئاسة نادي الزمالك أغسطس الماضي، على خلفية صدور حكم قضائي بعزله من منصبه، وأكد أن مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب لن يستمر طويلاً، وسيتم حله، مصرحًا: "المجلس سيرحل، لأن الدعوة لإجراء الانتخابات لم تتم بشكل صحيح".
وتابع: "اللائحة الاسترشادية هي التي يتم على أساسها تنظيم الانتخابات، وكان يفترض أن يقوم مدير عام النادي بالدعوة للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وهذا لم يتم".
وأكمل: "من قام بالدعوة للجمعية العمومية، هو عماد البناني الذي لم يكن هو المدير العام للنادي، حسين لبيب ترك نادي الزمالك في ولايته الأولى، وكان عليه مديونيات".
وخرج عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بعد تصريحات مرتضى منصور موجهًا ضربة قوية للأخير، حيث أكد أن مجلس إدارة النادي السابق، باع نجم الفريق السابق إمام عاشور إلى نادي لميتييلاند الدنماركي، قبل انتهاء عقده مع الزمالك بموسم ونصف، وليس 6 أشهر فقط كما صرح مرتضى منصور حينها.
وكان مجلس مرتضى منصور أكد في يناير من عام 2023، أنه تم الموافقة على بيع أمام عاشور لميتييلاند الدنماركي (الذي انتقل بعدها إلى الأهلي)، بسبب انتهاء عقد اللاعب بعد 6 أشهر (يونيو 2023)، وهو ما أثبت عمرو أدهم عكسه، من خلال نشره لبعض المستندات من عقد اللاعب، على حسابه على "فيس بوك".
وكتب أدهم: "محاولة يائسة لتغييب جماهير الزمالك، تم الترويج بأن سبب بيع إمام عاشور أنه متبقي 6 شهور في عقده، وبالتالي قد يرحل مجانًا، البيع تم في يناير 2023 والعقد ينتهي بنهاية موسم 24/23، وفي تاريخ البيع كان متبقي سنة ونصف".
واختتم قائلاً: "إذا استطعت أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، فلن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت".
وكانت الساعات الماضية شهدت تأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، في بيان رسمي، عزمه على زيارة مقر النادي الأبيض اليوم الإثنين، لتهنئة مجلس إدارة القلعة البيضاء على توليه مهمة إدارة النادي، وذلك بعدما أجل النادي الأحمر هذه الزيارة أكثر من مرة بسبب مرض العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، الذي وافقته المنية قبل أسابيع قليلة.
ورد الزمالك على الأهلي، في بيان رسمي نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، التي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال، ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد (مصر)".
وتابع البيان: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة".
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