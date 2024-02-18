استفزهم فأسقطوه.. سبب دفع مجلس إدارة الزمالك لشطب عضوية مرتضى منصور

أتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قرارات هامة خلال اجتماعه الأخير، الذي بدأت جلساته الخميس الماضي، واستمر حتى يوم الأحد.

وأعلن الزمالك في بيانه الرسمي، إسقاط عضوية مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية مناوشات بين الطرفين.

بدأ الأمر عندما خرج مرتضى منصور عقب فترة غياب طويلة عن الإعلام، تقريبًا منذ رحيله عن رئاسة نادي الزمالك أغسطس الماضي، على خلفية صدور حكم قضائي بعزله من منصبه، وأكد أن مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب لن يستمر طويلاً، وسيتم حله، مصرحًا: "المجلس سيرحل، لأن الدعوة لإجراء الانتخابات لم تتم بشكل صحيح".

وتابع: "اللائحة الاسترشادية هي التي يتم على أساسها تنظيم الانتخابات، وكان يفترض أن يقوم مدير عام النادي بالدعوة للجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، وهذا لم يتم".

وأكمل: "من قام بالدعوة للجمعية العمومية، هو عماد البناني الذي لم يكن هو المدير العام للنادي، حسين لبيب ترك نادي الزمالك في ولايته الأولى، وكان عليه مديونيات".

وخرج عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، بعد تصريحات مرتضى منصور موجهًا ضربة قوية للأخير، حيث أكد أن مجلس إدارة النادي السابق، باع نجم الفريق السابق إمام عاشور إلى نادي لميتييلاند الدنماركي، قبل انتهاء عقده مع الزمالك بموسم ونصف، وليس 6 أشهر فقط كما صرح مرتضى منصور حينها.

وكان مجلس مرتضى منصور أكد في يناير من عام 2023، أنه تم الموافقة على بيع أمام عاشور لميتييلاند الدنماركي (الذي انتقل بعدها إلى الأهلي)، بسبب انتهاء عقد اللاعب بعد 6 أشهر (يونيو 2023)، وهو ما أثبت عمرو أدهم عكسه، من خلال نشره لبعض المستندات من عقد اللاعب، على حسابه على "فيس بوك".

وكتب أدهم: "محاولة يائسة لتغييب جماهير الزمالك، تم الترويج بأن سبب بيع إمام عاشور أنه متبقي 6 شهور في عقده، وبالتالي قد يرحل مجانًا، البيع تم في يناير 2023 والعقد ينتهي بنهاية موسم 24/23، وفي تاريخ البيع كان متبقي سنة ونصف".

واختتم قائلاً: "إذا استطعت أن تخدع بعض الناس لبعض الوقت، فلن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت".

وكانت الساعات الماضية شهدت تأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، في بيان رسمي، عزمه على زيارة مقر النادي الأبيض اليوم الإثنين، لتهنئة مجلس إدارة القلعة البيضاء على توليه مهمة إدارة النادي، وذلك بعدما أجل النادي الأحمر هذه الزيارة أكثر من مرة بسبب مرض العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، الذي وافقته المنية قبل أسابيع قليلة.

ورد الزمالك على الأهلي، في بيان رسمي نشر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "يثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، التي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال، ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد (مصر)".

وتابع البيان: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة".

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