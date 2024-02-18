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مَعْزُوْفَةْ الْمِلْح..!

2/18/2024 9:15:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هَيِّفَتْ تِرْعَى رِفِيْف الْغَيْم فِيْ قَاعْ الضِّمِيْر

وِانْكِفَتْ تَفْتِلْ بَنَاتْ الْفِكِرْ فِيْ خِلْخَالْهَا

فَزِّزَتْ سِرْب الْحَنِيْن وْطَيِّرَتْ سِرْب الْهَجِيْر

تَشْعِلْ الْفَوْضَى وْتَطْفِيْهَا بِكَفّ آمَالْهَا

مِلْهِمِهْ مَا تَعْطِيْ الإحْسَاسْ فِرْصَهْ يَسْتِخِيْر

وَيْن مَا رَاحَتْ بِيْ افْكَارِيْ تِكُوْن قْبَالْهَا

أسْدِلَتْ كِلّ الشِّعُوْر إلاَّ شِعُوْرٍ مِسْتِذِيْر

دَلِّتِهْ مَا سَاقَتْ إيْدَيْن الْهِوَى فِنْجَالْهَا

ألْهِمَتْ وِاسْتَلْهِمَتْ بِاحْسَاسْهَا شَاعِرْ أسِيْر

مَا تِمَنَّى إلاَّ فَقَطْ يَمْسِكْ زِمَامْ وْصَالْهَا

كِلّ مَا تَمْتَمْ لِسَانِهْ قَامْ فِكْرِهْ يِسْتِدِيْر

وِاحْتَرَمْ صَمْتِهْ وْمَاتَتْ كِلْمِتِهْ مَا قَالْهَا

لَوْ تِغُوْص الْبَحَرْ يِصْبَحْ مِنْ عِذُوْبَتْهَا غِدِيْر

وْ لَوْ تِعَزْف الْمِلْح ذَابْ السِّكَّرْ بْمَوَّالْهَا

يَوْم قَالَتْ لِيْ صِبَاح النُّوْر فِيْ الثِّلْث الأخِيْر

مَا بِقَى مْن اللَّيْل الاسْوَدْ غَيْر حَبَّةْ خَالْهَا

عَلِّقَتْنِيْ فِيْ هُوَاهَا بَيْن أكُوْن وْكَيْف أصِيْر

وْحِلْم أكُوْن الصُّوْرَهْ اللَّى مَا تِفَارِقْ بَالْهَا

رُوْحَهَا مِنْ خِفِّهَا لا هَبَّتْ النِّسْمِهْ تِطِيْر

وْفِكْرَهَا عَلَّقْ عَلَى مَتْن الشِّمُوْخ خْصَالْهَا

وَاضِحِهْ تَسْكِبْ رِذَاذْ الْعِطِرْ بَانْفَاسْ الْعَبِيْر

غَامْضه مِنْ ثِقْلَهَا يِحْتَارْ فِيْهَا ظْلالْهَا

يِغْرَقْ أجْزَلْ بَحْر شِعْر فْــــــــ.. بَحْر عِفَّتْهَا الْغِزِيْر

كِلّ مَا يَنْبِضْ خَجَلْهَا يِرْتِعِشْ سِلْسَالْهَا

بِنْت شِعْر وْ أُمّ طِهْر وْ أُخْت لِلْبَدْر الْمُنِيْر

فَاتِنِهْ تَجْلِسْ عَلَى عَرْش الْكَمَالْ لْحَالْهَا

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