رُمَادْ الشِّعَاعْ..!

اللّه اللَّى مِعْطِي ٍ عَزْمِيْ عَلَى الْقِمّهْ نِجَاعه

وَحْده اللَّى ثَبَّتْ الأطْوَادْ بِفْجُوْج الْوِسِيْعِهْ

شِفْنِيْ أطْرِدْ ذَايِرْ أحْلامِيْ وَانَا عِنْدِيْ قَنَاعه

بَانَّهَا عِمْر ٍ سِبُوْق خْطَايْ لا يِمْكِنْ تِضِيْعِهْ

كِلّ مَا اسْعَى فِيْ الطِّرِيْق اللَّى تَحَدَّتْنِيْ سِبَاعه

أتْرِكْ عْيُوْن الشِّعِرْ فِيْ طَارِفْ لْسَانِيْ وِدِيْعِهْ

الْقِصِيْد يْزِيْدِنِيْ قُوَّهْ.. وْيِمْلانِيْ شِجَاعه

وْكِلْمَةْ الرَجَّالْ تِرْقَى بِهْ لْيَا صَارَتْ رِفِيْعِهْ

آتِصَبَّرْ وِالْعِزِيْز إنْ ذَلّ يِزْهَدْ فِيْ مِتَاعه

وِالْخِطُوْب اللَّى تِقَدَّمْنِيْ وْتِقْفَانِيْ وِضِيْعِهْ

اللّه يْجَازِيْ اللِّيَالْ السُّوْد وِحْتُوْف الْقِطَاعه

كِثِرْ مَا ثَبَّتّ مِيْقَافِيْ وْعَيَّتْ لا تِطِيْعِهْ..!

ذَاكِرٍ مَا رَاحْ مِنْ عِمْرِيْ وْمِتْنَاسِيْ ضِيَاعه

مَانِيْ بْنَادِمْ وَانَا قِدَّامِيْ الدِّنْيَا سِرِيْعِهْ

وَارِثٍ بَيْت الْكَرَمْ وِالْمَجْد أخُوْي مْن الرِّضَاعه

لا تَغَارَبْ كَانْ لِيْ بَصْمه وْمِنْهَاجْ وْشِرِيْعِهْ

كَيْف يَبْرِدْ فِيْ يِمِيْنِيْ جَمْر وِيْرَمِّدْ شِعَاعه

وْجَدِّيْ اللَّى يَفْرِقْ الْمِطْلاعْ فِيْ رَاسْ الطِّلِيْعِهْ

اللِّيَالِيْ حَطَّتْ الطَيِّبْ عَلَى جِرْف الْمِجَاعه

لَيْن صَار أكْثَرْ غِصُوْن الشَّوْك تَنْبِتْ فِيْ رِبِيْعِهْ..!

جَاهِلِهْ تَحْسِبْ لَهَا فِيْ شِمَّخْ الأرْقَابْ طَاعه

كِلّ مَا شَافَتْ مَعَادِنْهَا ذَهَبْ طِمْعَتْ تِبِيْعِهْ

يَا رِفِيْقِيْ مِنْ تِمَيَّزْ طَيْحِتِهْ.. قَبْل انْدِفَاعه

قِلْت عَادِهْ لا خِثَعْ وِانْ زَلّ قِلْت انْهَا طِبِيْعِهْ

وْ لَوْ تِلُوْح بْعَارِضْ الْمَنْشَى عَلَى الطَيِّبْ إشَاعه

مَا يِجَازِيْ بَاحِثْ الزَلاَّتْ مِنْ جِنْس الصِّنِيْعِهْ

مِنْ يِسِدّ إذْنِهْ عَنْ الْهَرَّاجْ وِيْجَنِّبْ سِمَاعه

كَنِّهْ اللَّى سَدّ فِـــــــــــــــــ.. وْجِيْه الشِّيَاطِيْن الذِّرِيْعِهْ