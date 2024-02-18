نِفَافْ وْهَيْل

فِيْ خَايِعٍ مِتْعَلِّيْ

فِيْه الزِّهُوْر تْمِيْل

مِسْقِيْه وَبْلٍ هَلِّيْ

مِزْنِهْ يَرْزِمْ هِمِيْل

يَرْوِيْ الْعَرَبْ بِالْكِلِّيْ

وَافِيْ وِفَا بِالْكَيْل

وْطَاح الْبَرَدْ وِانْسَلِّيْ

مِنْه الْغِصْن الظِّلِيْل

مِنْ وَارِفَاتْ الظِلِّيْ

مَا بَيْن يَوْم وْلَيْل

مِنْ عِقُبْ رَوْض وْفِلِّيْ

أصْبَحْ ظِلِّهْ هِزِيْل

هُوَاهْ حَطّ وْشَلِّيْ

مِنْه انْطِفَى قِنْدِيْل

وْزَادْ الْبِيَاضْ وْحَلِّيْ

فِيْ دَارِنَا نَزِّيْل

وِالْخَيْر نَجْمِهْ طَلِّيْ

وِتْبَاشِرَوْا بِـــ(سْهَيْل)

جُوْد السَّحَابْ مْمَلِّيْ

وِ(الْبَدْع) مَاهْ يْسِيْل

يَبْرِيْ الْوِزَا وِيْسَلِّيْ

قَلْبٍ مَا لِهْ خِلِيْل

وْيِرْتَعْ بِهْ الْمِتْفَلِّيْ

ظَبْي ٍ نِفَلْ فِيْ الْجِيْل

بَاهِيْ السَّنَا مِتْجَلِّيْ

لِهْ يِنْحِنِيْ الإكْلِيْل

مِنْ شَوْفِتِهْ مَا مَلِّيْ

شَوْق وْنِفَافْ وْهَيْل