بدور القاسمي تفتتح معرضي «تدفق الوعي» و«حواف حادة»

افتتحت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، في مركز مرايا للفنون، معرضين فنيين جديدين، الأول بعنوان ((تدفق الوعي)) للفنان الأذربيجاني فايق أحمد، والمعرض الثاني بعنوان ((حواف حادة)) للفنان الإماراتي خالد البنا، وتستمر فعاليات المعرضين حتى 1 أغسطس المقبل.

حضر الافتتاح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لـ((شروق))، وعدد من الفنانين والشخصيات البارزة في المشهد الفني والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

واطلعت الشيخة بدور خلال جولتها في المعرضين على الرؤية الفنية التي ينطلق منها الفنانان، حيث قدّم الفنان الأذربيجاني فايق أحمد في معرض ((تدفق الوعي)) عدداً من أعماله الفنية المعروفة والمنسوجة يدوياً بتقنيات تقليدية في صناعة السجاد، إلى جانب معرض ((حواف حادة)) للفنان الإماراتي خالد البنا، الذي يعد المعرض المؤسسي الأول للفنان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعرف الفنان الأذربيجاني فايق أحمد بأعماله الفنية المفاهيمية والمنسوجة يدوياً باستخدام تقنيات تقليدية في صناعة السجاد، ويعتمد في أسلوبه الفني على تحويل السجاد التقليدي إلى قطع فنية بصرية معاصرة. تندمج هذه السجادات ضمن تاريخ مستمر على مر العقود يتضمن تقنيات توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل.

تعيد سجادات الفنان تصوير هذه التقنيات التقليدية في صناعة السجاد، وتمثل الأعمال الفنية نتاجاً ديناميكياً ومتعدد الأوجه عن كسر الحدود وإعادة بناء الأساليب التقليدية. لكل سجادة عنصر تقليدي ومعاصر، أحدهما ثابت، والآخر في تغير مستمر.

إن العمل الفني ((تدفق الوعي)) يستكشف بعداً آخر لأحدث أعمال فايق أحمد التي تستند على البحث في مجال علم النفس والآليات الفسيولوجية والنفسية للإدراك. أما ((حواف حادة)) فهو المعرض المؤسسي الأول للفنان الإماراتي خالد البنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقدّم المعرض أعمالاً تركيبية بفن الكولاج مبنية على الملاحظات اليومية من البيئة المتغيرة بمحيط متغير حول الفنان، والتي يتخللها ويغنيها خياله. وبصفته معمارياً متدرباً، يرى خالد البنا العالم من منظور مختلف يكشف عن طبقات من الأشكال الهندسية المبسطة التي تتقاطع وتتداخل، والتي تتكون من أكوام من المربعات ودوائر في حالة دوران، ومخاريط في حالة تحوّل مستمر.

يشير معرض ((حواف حادة)) إلى تغيّر في الممارسة الفنية لخالد البنا، تتضمن تجربة الفنان الأولى للعمل بمقياس ثلاثي الأبعاد مع الحفاظ على بصمته الفنية المميزة. ويبرز الجانب المعماري لدى الفنان في هذا المعرض، بينما يستخرج البنا أشكاله الخاصة من الخلفية المسطحة ويعيد تصويرها في نقوش ومنحوتات ثلاثية الأبعاد.