«خولة للفن والثقافة» تستضيف معرض «نحن» للخط العربي

تستضيف مؤسسة خولة للفن والثقافة بمقرها في أبوظبي معرض ((نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل)) للخط العربي، للمهندس المعماري والفنان سامان الزهاوي.

ويتألق الفنان الزهاوي في معرضه بتجسيد فريد للخط العربي الذي ابتدعه بنفسه وبشكل خاص وغير مسبوق في كل لوحة، حيث ينسج الأبعاد المتعددة، مظهراً البعد التشكيلي للوهلة الأولى، ومن ثم يأتي البعد الآخر والخفي المتمثل في استعمال الخط العربي سواء أكان بالكلمات أم بالأقوال أم التشكيلات الكلامية لتختفي خلف البعد التشكيلي.

وأكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، حرص المؤسسة على تنظيم واستضافة الفعاليات والمعارض الثقافية والفنية، للمساهمة في تعزيز جهود دولة الإمارات بأن تكون الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي، من مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى سعي مؤسسة خولة للفن والثقافة للتعاون مع المبدعين والفنانين المحليين والعالميين بهدف تعزيز التفاعل الفني والثقافي والحضاري وتوفير المنصة المناسبة لتبادل الأفكار والإبداعات.

وأضافت: إن معرض ((نحن.. رحلتنا معاً في الذات والتأمل)) يتيح الفرصة للجمهور للاستمتاع بجماليات فن الخط العربي، والذي يتمتع بصفات خاصة تميزه عن غيره، وهو من أبرز الفنون التشكيلية، مثنية على جهود الفنان سامان الزهاوي في تقديم إبداعات فنية وثقافية سلطت الضوء على فنون الخط العربي واستقطبت شريحة واسعة من الجمهور.

ومن جانبها، قالت ريان حقي مدير مؤسسة خولة للفن والثقافة: يتجلى التناغم الفني في معرض ((نحن)) حيث يقدم الفنان تجربة فريدة وعميقة تأخذ المشاهد في رحلة إلى عوالم معكوسة بشكل مفعم بالابتكار لتعكس جوانب من حياتنا المختلفة اليومية، كما يتميز المعرض بأنه ليس مجرد مجموعة من خطوط عربية بل هو تجسيد لمشاعر إنسانية تعبر عن تجارب حياتية بشكل فني متفرد وجديد. وأشارت إلى أن المعرض يصاحبه عقد عدد من الورش والمحاضرات الفنية داعية الفنانين والمهندسين ومتذوقي الفن وكل من يحرص على تطوير مستواه الفني لزيارة المعرض الذي يستمر حتى 4 مارس المقبل.

وبدوره، قال الفنان سامان الزهاوي: إن المعرض يضم 18 لوحة فنية تحمل كل واحدة منها بعدين بُعد تشكيلي وآخر عميق، ويتمثل ذلك في تكوين اللوحة نفسها وفي الكلمات والمقولات التي تحتويها مستخدماً اللونين الأبيض والأسود في لوحاته المتعددة القياسات.

وأشاد الزهاوي بالمستوى الاحترافي العالي الذي تتميز به مؤسسة خولة للفن والثقافة من حيث المعارض التي تستضيفها ومن حيث الدعم الذي الكبير الذي تقدمه للفنانين العرب واحتضانها لمعارضهم الفنية، منوهاً أن المؤسسة استضافت معرضه في الصيف الماضي بمقر ((خولة آرت غاليري)) بدبي.