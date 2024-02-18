دبي تستضيف كوكبة من نجوم الغناء العربي في أبريل

تستضيف كوكا كولا أرينا بدبي حفلاً فنياً يجمع 3 من نجوم الفن في العالم العربي، وهم: إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل، وذلك في 25 أبريل المقبل. وسيقدم كل فنان مع فرقته الموسيقية الخاصة أشهر أغنياته، ليعيش الجمهور في دبي تجربةً لا تُنسى مليئة بأجمل الأغنيات والألحان.

باقة متنوعة

وتغني إليسا في حفلها المقرر بدبي، باقة من أغانيها التي تحظى بشعبية كبيرة، إذ إن الفنانة اللبنانية اشتهرت بأغنياتها المتميزة، ولها مسيرة فنية حافلة بالعديد من جوائز الموسيقى العالمية، وستقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة مثل: ((على بالي حبيبي))، و((يا مرايتي)) وغيرها الكثير.

أجواء رائعة

وستقدم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أجمل أغنياتها بأسلوبها الخاص، ومنها ((ولد)) و((تيجي))، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي أحبها الجمهور. ويطلّ النجم العراقي سيف نبيل الشهير بأغنياته ذات الطابع المميّز لينشر المزيد من الأجواء الرائعة في هذه الأمسية، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي نالت إعجاب الجمهور في العالم العربي ومنها: ((عشق موت))، وغيرها من الأغاني الرائعة.