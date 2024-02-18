لطيفة بنت محمد تفتتح معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: أسس الاتحاد»

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون بدبي، عضو مجلس دبي، معرض ((لمحة عن متحف زايد الوطني: أسس الاتحاد)) الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومتحف زايد الوطني وبالتعاون مع ((دبي للثقافة)) في متحف الاتحاد في الفترة من 18 فبراير الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل، تكريماً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واحتفاءً بالقيم التي رسَّخها في المجتمع وأثرها المتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة وأبنائها وجميع أفراد المجتمع المحلي، ولتسليط الضوء على جهوده في تأسيس دولة الإمارات وإرساء دعائم اتحادها، مع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وترسيخ مكانتها وريادتها العالمية، إضافةً إلى التعريف بتفصيلات ومقتنيات متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات.

كنوز تاريخية

وأشارت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى القيمة الوطنية الكبيرة التي يُمثّلها هذا المعرض بكنوزه التاريخية والمعرفية التي تحتفي بتاريخ دولة الإمارات الغني وثقافتها الواسعة، وتروي قصصها الملهمة، وقالت سموّها: ((تتمثّل أهمية معرض (لمحة عن متحف زايد الوطني: أسس الاتحاد) في كونه مورداً تعليمياً غنياً ومهماً يسهم في إثراء ثقافة ومعرفة الأجيال الجديدة، وسِجلّاً حافلاً بالتراث المادي والثقافي والمعنوي، وفي تسليطه الضوء على أبرز محطات قيام دولة الإمارات، وخصوصاً اللحظة التاريخية التي شهدت اجتماع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في 18 فبراير من سنة 1968، والذي شكّل النواة الأولى لقيام دولة الاتحاد، وما نتج عن ذلك من توحيد أبناء الإمارات تحت راية واحدة، وبناء دولة قوية عصرية نُفاخر بها الأمم)).

وأضافت سموّها: ((يُعزّز هذا المعرض قوة المنظومة الثقافية المحلية، ويُمثّل جسراً للتواصل بين الماضي والحاضر، ويسهم في التعريف بثقافة الدولة وتاريخها والروابط التي جمعتها بدول المنطقة، وفي ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لمجتمع الإمارات وما حققته الدولة من إنجازات في المجالات كافة)).

الحفاظ على التراث

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: ((شكّل إرث المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، هويتنا الوطنية، واستلهمنا من رؤيته الحكيمة وقيمه جهودنا الرامية إلى صون التراث الإماراتي وتعزيز حضوره لضمان الحفاظ عليه واستدامته للأجيال القادمة، ويكرّم معرض ((لمحة عن متحف زايد الوطني: أسس الاتحاد))، القيادة والدبلوماسية، مسلطاً الضوء على تاريخ وثقافة وإرث وقصة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها)).

حكايات وتفاصيل

ويعد المعرض جزءاً من سلسلة معارض ينظمها متحف زايد الوطني في الإمارات السبع، وسيضم عناصر مختلفة من كل إمارة لسرد تفصيلات القصة الأوسع لاتحاد الدولة.

وسيضم المعرض نموذجاً لمتحف زايد الوطني الواقع في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي. وإضافة إلى ذلك، سينظم متحف زايد الوطني بالتعاون مع متحف الاتحاد، برنامجاً موسعاً من الفعاليات يشمل جلسات حوارية غنية وورش عمل تفاعلية للأطفال مستوحاة من حب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للطبيعة، وفن الشورى، وجلسات سرد القصص، ونقاشات عن نشأة دولة الإمارات والممارسات الثقافية مثل الصقارة.

تجربة شاملة

يوفر المعرض تجربة شاملة للزوّار عبر عرض مجموعة قطع أثرية وأفلام وصور أرشيفية مختلفة توثّق نشأة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في منطقة العين، والبيئة والثقافة التي أثّرت في تكوين شخصيته القيادية، إلى جانب العلاقة القوية والعميقة بينه وبين أبناء شعبه، وتواصله معهم في مجلسه المفتوح الذي كان يلتقيهم فيه، إضافةً إلى عرض أبرز محطات حياته ومسيرته وعلاقته بالمغفور له الشيخ راشد بن سعيد، واجتماعهما التاريخي عبر مجموعة صور التقطت في أثناء ذلك الاجتماع، وأخرى توثق لحظات توقيع وثيقة إعلان الاتحاد في سنة 1971، ويركّز المعرض أيضاً على مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وقِيَمه الخالدة التي لا تزال تنير درب أبناء الإمارات، وتحثّهم على البذل والعطاء.

سموها:

قيمة وطنية كبيرة للمعرض تجسدها كنوز تاريخية ومعرفية تحتفي بتاريخ الإمارات الغني وثقافتها الواسعة وتروي قصصها المُلهِمة

مورد تعليمي غني يسهم في إثراء ثقافة ومعرفة الأجيال الجديدة وسِجلّ حافل بالتراث... وجسر للتواصل بين الماضي والحاضر

المعرض يسلّط الضوء على لحظة تاريخية شهدت اجتماع الشيخ زايد والشيخ راشد في 18 فبراير 1968 وشكّلت النواة الأولى لقيام دولة الاتحاد

الحدث يُعزّز قوة المنظومة الثقافية المحلية ويسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لمجتمع الإمارات