ذاكرة مصر المعاصرة وقصة «محمد علي» مع الصورة الأولى

تعد مجلة ((ذاكرة مصر المعاصرة)) التابعة لمكتبة الإسكندرية من أبرز مراجع التوثيق البصري للتاريخ المصري الحديث، حيث تحوي عبر موقعها الإلكتروني مجموعة كبيرة من الصور والوثائق تتجاوز 59 ألف صورة، إلى جانب الطوابع والعملات المعدنية والورقية، وبعض التسجيلات الصوتية والدراسات التاريخية.

خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، وفد عدد كبير من المستشرقين الفرنسيين لمصر وقاموا بالتقاط كثير من الصور، ومن بينهم ((هوارس وفرنيه)) و((جيرار دو نرفال)) و((مكسيم دوكان))، حيث كانوا من أوائل الذين استخدموا آلة التصوير الشمسي، بعد سنوات من اختراعها على يد الفرنسي ((جاك مانديه داغير))، وهي الآلة التي أحدثت طفرة كبيرة في عالم التوثيق البصري، حيث أصبح من السهل الحصول على أعداد لا حصر لها من اللقطة الواحدة دون عناء يُذكر. وقد التقط ((مكسيم دوكان)) صوراً نادرة لواجهة معبد أبوسمبل تعلوه الرمال، وصوراً أخرى لأهرامات الجيزة وأبوالهول.

ومن أبرز منشورات مجلة ((ذاكرة مصر المعاصرة)) التابعة لمكتبة الإسكندرية أول صورة فوتوغرافية التقطت في مصر، نهايات القرن الثامن عشر، وتصوّر مؤسس مصر الحديثة، محمد علي باشا، وهو يجلس على كرسي العرش في قصره بمدينة الثغر. ويبدو محمد علي باشا في الصورة التي التقطت في الرابع من نوفمبر عام 1839، وهو يجلس على كرسي العرش، وقد أبدى الباشا اندهاشه الكبير من هذا الاختراع العجيب، عندما طالع صورته مطبوعة، لدرجة أنه قال: ((يبدو أن هذا من عمل الشيطان!)).

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