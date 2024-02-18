عبيد مبارك بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توج عبيد محمد مبارك بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق ((الفورمولا 4))، والتي أقيمت على كورنيش الخان بالشارقة، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي، وجاء أبوبكر ناصر وصيفاً، وراشد الدواس ثالثاً، وأنهى مبارك السباق بمجموع 40 نقطة، خلال 20 دورة، متفوقاً وبفارق 5 نقاط على الوصيف.
كما توج المتسابق أحمد المحرزي بالمركز الأول في بطولة الإمارات للفلاي بورد فئة المحترفين، وجاء محمد حشر الفلاسي وصيفاً، ومحمد النمر ثالثاً، كما توج المتسابق مانع المرزوقي بالمركز الأول في فئة المبتدئين، والكاسندر ساشا وصيفاً، وماجد المرزوقي ثالثاً.
من جانبه، وجّه خالد جاسم المدفع التهنئة إلى الفائزين، مشيداً بالأداء الفني للمتسابقين، والتنافس الكبير في ما بينهم، لتحقيق أفضل مركز وأسرع زمن، مؤكداً على أهمية هذه البطولة. وأكد المدفع أن الشارقة البحري، يسعى لتجهيز وإعداد الكوادر الوطنية الشبان للمستقبل،
وفي ختام المنافسات، كرم محمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي، الفائزين والحاصلين على أفضل المراكز.
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