عبيد مبارك بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق «الفورمولا 4»

توج عبيد محمد مبارك بطلاً للجولة الثانية من بطولة الإمارات لزوارق ((الفورمولا 4))، والتي أقيمت على كورنيش الخان بالشارقة، بحضور خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومحمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي، وجاء أبوبكر ناصر وصيفاً، وراشد الدواس ثالثاً، وأنهى مبارك السباق بمجموع 40 نقطة، خلال 20 دورة، متفوقاً وبفارق 5 نقاط على الوصيف.

كما توج المتسابق أحمد المحرزي بالمركز الأول في بطولة الإمارات للفلاي بورد فئة المحترفين، وجاء محمد حشر الفلاسي وصيفاً، ومحمد النمر ثالثاً، كما توج المتسابق مانع المرزوقي بالمركز الأول في فئة المبتدئين، والكاسندر ساشا وصيفاً، وماجد المرزوقي ثالثاً.

من جانبه، وجّه خالد جاسم المدفع التهنئة إلى الفائزين، مشيداً بالأداء الفني للمتسابقين، والتنافس الكبير في ما بينهم، لتحقيق أفضل مركز وأسرع زمن، مؤكداً على أهمية هذه البطولة. وأكد المدفع أن الشارقة البحري، يسعى لتجهيز وإعداد الكوادر الوطنية الشبان للمستقبل،

وفي ختام المنافسات، كرم محمد الكمالي عضو مجلس الإدارة، وأحمد الحوسني مدير عام النادي، الفائزين والحاصلين على أفضل المراكز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز