مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق غداً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق غداً فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والتحمل عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويشتمل الحدث على 4 سباقات مختلفة المسافات والفئات.
ويقام مؤتمر صحافي في الحادية عشرة صباح اليوم في ((ميدان)) للكشف عن إطلاق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة برعاية طيران الإمارات بحضور الرعاة وكبار المسؤولين والشخصيات في الرياضة العريقة، حيث يعد المهرجان عموماً وسباق الكأس على وجه الخصوص أكبر حدث في رياضة القدرة خلال موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
جاهزية
وأكملت اللجنة المنظمة جاهزيتها لاستضافة المهرجان الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من مختلف الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات من داخل الدولة وخارجها.
ويشتمل المهرجان على 4 فعاليات، وستكون البداية مع كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات برعاية عزيزي للتطوير العقاري غداً، وتعقبه فعاليات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية ((زعبيل فيد))، بعد غد، وكلاهما لمسافة 101 كم.
وستتواصل المنافسات في ثالثة المحطات يوم الخميس المقبل مع كأس ((جميلتي)) للقدرة المخصصة للأفراس لمسافة 119 كم برعاية الطاير للسيارات، قبل الوصول إلى السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم برعاية طيران الإمارات يوم السبت المقبل، والذي سيكون محط أنظار العالم باعتباره إحدى أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.
اهتمام
ويعد المهرجان محط اهتمام الملاك والفرسان والمدربين وجميع المهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة، لا سيما وأنه يحمل اسم ((فارس العرب)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل، حيث يحظى الحدث سنوياً بمشاركة قوية في مختلف سباقاته، وتحرص الإسطبلات على الاستعداد له في وقت مبكر من بداية الموسم.
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