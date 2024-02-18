مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق غداً

تنطلق غداً فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والتحمل عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويشتمل الحدث على 4 سباقات مختلفة المسافات والفئات.

ويقام مؤتمر صحافي في الحادية عشرة صباح اليوم في ((ميدان)) للكشف عن إطلاق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة برعاية طيران الإمارات بحضور الرعاة وكبار المسؤولين والشخصيات في الرياضة العريقة، حيث يعد المهرجان عموماً وسباق الكأس على وجه الخصوص أكبر حدث في رياضة القدرة خلال موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

جاهزية

وأكملت اللجنة المنظمة جاهزيتها لاستضافة المهرجان الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من مختلف الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات من داخل الدولة وخارجها.

ويشتمل المهرجان على 4 فعاليات، وستكون البداية مع كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للسيدات برعاية عزيزي للتطوير العقاري غداً، وتعقبه فعاليات كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية ((زعبيل فيد))، بعد غد، وكلاهما لمسافة 101 كم.

وستتواصل المنافسات في ثالثة المحطات يوم الخميس المقبل مع كأس ((جميلتي)) للقدرة المخصصة للأفراس لمسافة 119 كم برعاية الطاير للسيارات، قبل الوصول إلى السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم برعاية طيران الإمارات يوم السبت المقبل، والذي سيكون محط أنظار العالم باعتباره إحدى أبرز المحطات في أجندة سباقات القدرة المحلية والعالمية ومسك ختام المهرجان.

اهتمام

ويعد المهرجان محط اهتمام الملاك والفرسان والمدربين وجميع المهتمين برياضة الفروسية وسباقات القدرة، لا سيما وأنه يحمل اسم ((فارس العرب)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل، حيث يحظى الحدث سنوياً بمشاركة قوية في مختلف سباقاته، وتحرص الإسطبلات على الاستعداد له في وقت مبكر من بداية الموسم.

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