إبراهيم سبيل يهدي «إسطبلات إنجاز» لقب سباق كأس محمد بن منصور للقدرة

تُوج الفارس إبراهيم علي سبيل بلقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم ((الإسطبلات الخاصة))، الذي شهدته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، أمس، بمشاركة 92 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، التي تنافست على بلوغ منصات التتويج.

وتمكن الفارس البطل، من انتزاع اللقب على صهوة ((أورليو)) لإسطبلات إنجاز الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3:22:49 ساعات. وجاءت فاطمة جاسم المري ثانياً على صهوة ((ماليبو باجادي))، من إسطبلات ماب، بزمن قدره 3:23:34 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا، على صهوة ((هاري كويل))، من إسطبلات الرمك، بزمن قدره 3:24:08 ساعات.

تهنئة

وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، توجت الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

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