إبراهيم سبيل يهدي «إسطبلات إنجاز» لقب سباق كأس محمد بن منصور للقدرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تُوج الفارس إبراهيم علي سبيل بلقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 100 كلم ((الإسطبلات الخاصة))، الذي شهدته قرية الإمارات العالمية بالوثبة، أمس، بمشاركة 92 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات، التي تنافست على بلوغ منصات التتويج.
وتمكن الفارس البطل، من انتزاع اللقب على صهوة ((أورليو)) لإسطبلات إنجاز الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3:22:49 ساعات. وجاءت فاطمة جاسم المري ثانياً على صهوة ((ماليبو باجادي))، من إسطبلات ماب، بزمن قدره 3:23:34 ساعات، وحلت في المركز الثالث الفارسة زبيدة علي باشا، على صهوة ((هاري كويل))، من إسطبلات الرمك، بزمن قدره 3:24:08 ساعات.
تهنئة
وعقب اعتماد النتيجة رسمياً، توجت الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن منصور بن زايد آل نهيان، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي مدير الفعاليات بالقرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.
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