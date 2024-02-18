النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات 2024 اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.

ويقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 985 كلم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، إضافة إلى مرحلة ((ضد الساعة)) في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

وتنطلق المرحلة الأولى من طواف الإمارات ((مرحلة برجيل القابضة)) التي تبلغ مسافتها 141 كيلومتراً، من الظفرة ووك في مدينة زايد في منطقة الظفرة، اليوم، الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً، وصولاً إلى ليوا، بينما تقام المرحلة الثانية ((مرحلة بريسايت)) غداً في جزيرة الحديريات بنظام سباق ضد الساعة الفردي ((ITT)) لمسافة 12.1 كلم، ثم تنطلق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات ((مرحلة رأس الخيمة)) التي تبلغ مسافتها 176 كلم، من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بعد غد في الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة، وصولاً إلى قمة جبل جيس، تليها المرحلة الرابعة ((مرحلة دبي)) التي تبلغ مسافتها 175 كم، الخميس المقبل، التي تنطلق الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، من نادي ضباط شرطة دبي، وصولاً إلى دبي هاربور.

وتنطلق المرحلة الخامسة من طواف الإمارات ((مرحلة العقة)) التي تبلغ مسافتها 182 كلم يوم الجمعة المقبل، من العقة في إمارة الفجيرة، الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر، وصولاً إلى أم القيوين، وفي اليوم التالي السبت تنطلق المرحلة السادسة قبل الأخيرة من طواف الإمارات ((مرحلة الدار)) التي تبلغ مسافتها 138 كلم، من متحف اللوفر في جزيرة السعديات، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.

ويصل قطار طواف الإمارات إلى آخر محطاته الأحد المقبل بالمرحلة السابعة الأخيرة ((مرحلة الشركة العالمية القابضة)) التي تبلغ مسافتها 161 كلم، من بيت محمد بن خليفة، الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر، وصولاً إلى قمة جبل حفيت في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءً. وعقد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للطواف، أمس، مؤتمراً صحافياً بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور مجموعة من أبرز الدراجين المشاركين في الطواف.

هدف

وقال البريطاني آدم ييتس، بطل نسخة عام 2020: ((طواف الإمارات يعد في غاية الأهمية لأنه يقام في موطن الفريق وبين جماهيره، لذلك اللقب هدف أساسي للفريق، وأتطلع لقيادة الفريق نحو منصة التتويج وإحراز اللقب للإمارات للمرة الثالثة)).

وأضاف: ((الطواف يضم مراحل متنوعة ومسارات جيدة، وفريقنا يضم مجموعة رائعة من الدراجين في التخصصات المختلفة، وأثبتنا قدراتنا الفائقة في المشاركات السابقة التي نتطلع إلى استمرارها، الأمر لن يكون سهلاً هذا العام، وهناك مراحل صعبة للغاية، سنحاول تكرار فوزنا مثلما حدث في العامين الأخيرين)).

عودة

ويعود الدراج المخضرم، البريطاني مارك كافينديش ((38 عاماً)) للمشاركة من جديد في طواف الإمارات، بعد العودة عن قرار الاعتزال، حيث يملك بطل العالم على الطريق عام 2011، الذي فاز بـ34 مرحلة في طواف فرنسا الدولي، و17 مرحلة في طواف إيطاليا، كما صعد على منصة التتويج في طواف الإمارات وفاز بمرحلة في عام 2022.

وقال كافينديش: ((لدي ارتباط وثيق بدولة الإمارات منذ أن حضرت في طوافي دبي وأبوظبي الدوليين، أشعر بسعادة كلما شاركت هنا في الطواف، وطواف الإمارات أصبح طوافاً عالمياً لوجود أفضل الفرق والدراجين منذ بدايته)).

فوز

وأكد الهولندي ديلان جرونويجن، من فريق جايكو العلا، والفائز بمرحلتين في طواف الإمارات عامي 2020 و2023، أن حالته الصحية تحسنت بعد المرض الذي داهمه خلال مشاركته في طواف العلا بالسعودية مؤخراً.

وقال: ((البداية بالمرحلة الأولى مهمة، ونتطلع لتقديم أداء مميز في طواف الإمارات رغم شدة المنافسة والرياح المتوقعة)).

واعتبر الإسباني بيلو بيلباو، دراج فريق بحرين فيكتوريوس، وأحد المنافسين المرشحين للفوز بإحدى المراحل الجبلية، أن طواف الإمارات من أصعب السباقات، وأحب دائماً التحديات، خاصة وأنني حققت المركز الثالث في الطواف قبل عامين، وقال: ((أملك ذكريات جيدة هنا، ربما تركيزي على مرحلتي جبل جيس وجبل حفيت، الذي أعتقد أنه مناسب لي أكثر، بالطبع سنمر ببعض الصعوبات والمخاطر، لكنني جاهز لخوض التحدي)).

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