النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات 2024 اليوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
تنطلق اليوم منافسات النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً عالمياً، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.
ويقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية 985 كلم، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، إضافة إلى مرحلة ((ضد الساعة)) في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.
وتنطلق المرحلة الأولى من طواف الإمارات ((مرحلة برجيل القابضة)) التي تبلغ مسافتها 141 كيلومتراً، من الظفرة ووك في مدينة زايد في منطقة الظفرة، اليوم، الساعة الواحدة وخمس دقائق ظهراً، وصولاً إلى ليوا، بينما تقام المرحلة الثانية ((مرحلة بريسايت)) غداً في جزيرة الحديريات بنظام سباق ضد الساعة الفردي ((ITT)) لمسافة 12.1 كلم، ثم تنطلق المرحلة الثالثة من طواف الإمارات ((مرحلة رأس الخيمة)) التي تبلغ مسافتها 176 كلم، من جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، بعد غد في الساعة الحادية عشرة وخمس وعشرين دقيقة، وصولاً إلى قمة جبل جيس، تليها المرحلة الرابعة ((مرحلة دبي)) التي تبلغ مسافتها 175 كم، الخميس المقبل، التي تنطلق الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد الظهر، من نادي ضباط شرطة دبي، وصولاً إلى دبي هاربور.
وتنطلق المرحلة الخامسة من طواف الإمارات ((مرحلة العقة)) التي تبلغ مسافتها 182 كلم يوم الجمعة المقبل، من العقة في إمارة الفجيرة، الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر، وصولاً إلى أم القيوين، وفي اليوم التالي السبت تنطلق المرحلة السادسة قبل الأخيرة من طواف الإمارات ((مرحلة الدار)) التي تبلغ مسافتها 138 كلم، من متحف اللوفر في جزيرة السعديات، وصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي.
ويصل قطار طواف الإمارات إلى آخر محطاته الأحد المقبل بالمرحلة السابعة الأخيرة ((مرحلة الشركة العالمية القابضة)) التي تبلغ مسافتها 161 كلم، من بيت محمد بن خليفة، الساعة الثانية عشرة والربع من بعد الظهر، وصولاً إلى قمة جبل حفيت في حدود الساعة الرابعة والنصف مساءً. وعقد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة للطواف، أمس، مؤتمراً صحافياً بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور مجموعة من أبرز الدراجين المشاركين في الطواف.
هدف
وقال البريطاني آدم ييتس، بطل نسخة عام 2020: ((طواف الإمارات يعد في غاية الأهمية لأنه يقام في موطن الفريق وبين جماهيره، لذلك اللقب هدف أساسي للفريق، وأتطلع لقيادة الفريق نحو منصة التتويج وإحراز اللقب للإمارات للمرة الثالثة)).
وأضاف: ((الطواف يضم مراحل متنوعة ومسارات جيدة، وفريقنا يضم مجموعة رائعة من الدراجين في التخصصات المختلفة، وأثبتنا قدراتنا الفائقة في المشاركات السابقة التي نتطلع إلى استمرارها، الأمر لن يكون سهلاً هذا العام، وهناك مراحل صعبة للغاية، سنحاول تكرار فوزنا مثلما حدث في العامين الأخيرين)).
عودة
ويعود الدراج المخضرم، البريطاني مارك كافينديش ((38 عاماً)) للمشاركة من جديد في طواف الإمارات، بعد العودة عن قرار الاعتزال، حيث يملك بطل العالم على الطريق عام 2011، الذي فاز بـ34 مرحلة في طواف فرنسا الدولي، و17 مرحلة في طواف إيطاليا، كما صعد على منصة التتويج في طواف الإمارات وفاز بمرحلة في عام 2022.
وقال كافينديش: ((لدي ارتباط وثيق بدولة الإمارات منذ أن حضرت في طوافي دبي وأبوظبي الدوليين، أشعر بسعادة كلما شاركت هنا في الطواف، وطواف الإمارات أصبح طوافاً عالمياً لوجود أفضل الفرق والدراجين منذ بدايته)).
فوز
وأكد الهولندي ديلان جرونويجن، من فريق جايكو العلا، والفائز بمرحلتين في طواف الإمارات عامي 2020 و2023، أن حالته الصحية تحسنت بعد المرض الذي داهمه خلال مشاركته في طواف العلا بالسعودية مؤخراً.
وقال: ((البداية بالمرحلة الأولى مهمة، ونتطلع لتقديم أداء مميز في طواف الإمارات رغم شدة المنافسة والرياح المتوقعة)).
واعتبر الإسباني بيلو بيلباو، دراج فريق بحرين فيكتوريوس، وأحد المنافسين المرشحين للفوز بإحدى المراحل الجبلية، أن طواف الإمارات من أصعب السباقات، وأحب دائماً التحديات، خاصة وأنني حققت المركز الثالث في الطواف قبل عامين، وقال: ((أملك ذكريات جيدة هنا، ربما تركيزي على مرحلتي جبل جيس وجبل حفيت، الذي أعتقد أنه مناسب لي أكثر، بالطبع سنمر ببعض الصعوبات والمخاطر، لكنني جاهز لخوض التحدي)).
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