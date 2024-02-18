حمدان بن مبارك: واثقون من وصول «أبيض الشاطئية» لأبعد نقطة في المونديال

(MENAFN
- Al-Bayan)
أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن الأداء البطولي للاعبين في مباراتي مصر والولايات المتحدة في المجموعة الأولى، والحرص الكبير على إظهار المستوى المشرف لرياضة الإمارات بشكل عام ولكرة القدم الشاطئية الآخذة في التطور والنهوض كانا من أسباب هذا التأهل كما أثنى على الدور الكبير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني وحرصهما على الإعداد الجيد للبطولة في المرحلة الماضية.
وحسم منتخب الإمارات التأهل الدور ربع النهائي لمونديال الشاطئية بفوزه على نظيره الأمريكي 3 - 2 في المجموعة الأولى، ويلتقي اليوم مع منتخب إيطاليا، بختام مرحلة المجموعات.
وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: ثقتنا بلا حدود بلاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني لمواصلة الأداء القوي في دور الثمانية من البطولة العالمية الكبرى، التي تشهد مشاركة أفضل المنتخبات المصنفة على المستوى الدولي، وأثبت منتخبنا أن مكانه الحقيقي بين الكبار، وندرك أن القادم أصعب ويتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتصميم على الفوز للمضي قدماً إلى أبعد نقطة في الأدوار الإقصائية الحاسمة.
وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توجيه كل الدعم للمنتخبات، وتوفير المتطلبات التي تضاعف حظوظها في المنافسة في مختلف المحافل الخارجية، وتحقيق أفضل النتائج.
وثمن معاليه التنظيم الراقي والاحترافي للبطولة، والعمل الكبير الذي تضطلع به اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، واللجان العاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الوطنية المختلفة، بما يعزز المكانة العالمية والريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي حظي بالتقدير والإشادة من الوفود المختلفة في أرض الإمارات.
وأشاد معاليه بالحضور الجماهيري الكبير الذي أثرى المنافسات وأسهم في تحفيز جهود لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخبي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الحضور الكبير لجماهير المنتخبات الأخرى المشاركة في أجواء تبرز قيم التعايش والتسامح لكل الجاليات في أرض دولة الإمارات.
تميز
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية أن التأهل التاريخي وغير المسبوق لمنتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي من المونديال يتوج الصورة الزاهية والمتميزة لنجاح دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي الكبير وقال: إن لاعبي المنتخب كانوا عند حسن الظن ونجحوا في التحدي بالأداء القوي والبطولي، وأهدوا دولة الإمارات إنجازاً مشرفاً بالعزيمة العالية، والحرص على تمثيل دولة الإمارات في المحفل العالمي الكبير بمستوى متطور، بما يتماشى مع التطلعات إلى تحقيق أفضل النتائج في البطولات العالمية.
ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى مواصلة النتائج الإيجابية أمام المنتخب الإيطالي، والتركيز العالي في الدور ربع النهائي، والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي وأثنى على التنظيم المشرف للبطولة، والإشادة العالمية من جميع الوفود بما قدمته الإمارات في صورة أبرزت ريادتها التنظيمية وقال: نشكر جماهير الإمارات على الحضور المستمر لمباريات البطولة، وتشجيع منتخبنا في مباراتيه أمام مصر والولايات المتحدة، ونتطلع إلى حضور أكبر لمواكبة الانتصارات التي حققها المنتخب.
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