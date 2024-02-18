حمدان بن مبارك: واثقون من وصول «أبيض الشاطئية» لأبعد نقطة في المونديال

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بتأهل منتخب الإمارات للكرة الشاطئية إلى ربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية للمرة الأولى في تاريخه، مشيراً إلى أن الأداء البطولي للاعبين في مباراتي مصر والولايات المتحدة في المجموعة الأولى، والحرص الكبير على إظهار المستوى المشرف لرياضة الإمارات بشكل عام ولكرة القدم الشاطئية الآخذة في التطور والنهوض كانا من أسباب هذا التأهل كما أثنى على الدور الكبير للجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني وحرصهما على الإعداد الجيد للبطولة في المرحلة الماضية.

وحسم منتخب الإمارات التأهل الدور ربع النهائي لمونديال الشاطئية بفوزه على نظيره الأمريكي 3 - 2 في المجموعة الأولى، ويلتقي اليوم مع منتخب إيطاليا، بختام مرحلة المجموعات.

وقال معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان: ثقتنا بلا حدود بلاعبي منتخبنا الوطني والجهاز الفني لمواصلة الأداء القوي في دور الثمانية من البطولة العالمية الكبرى، التي تشهد مشاركة أفضل المنتخبات المصنفة على المستوى الدولي، وأثبت منتخبنا أن مكانه الحقيقي بين الكبار، وندرك أن القادم أصعب ويتطلب مضاعفة الجهد والتركيز والتصميم على الفوز للمضي قدماً إلى أبعد نقطة في الأدوار الإقصائية الحاسمة.

وأشار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان إلى أن اتحاد الكرة يحرص على توجيه كل الدعم للمنتخبات، وتوفير المتطلبات التي تضاعف حظوظها في المنافسة في مختلف المحافل الخارجية، وتحقيق أفضل النتائج.

وثمن معاليه التنظيم الراقي والاحترافي للبطولة، والعمل الكبير الذي تضطلع به اللجنة المنظمة العليا برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، واللجان العاملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، ومجلس دبي الرياضي، والمؤسسات الوطنية المختلفة، بما يعزز المكانة العالمية والريادية لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهو الأمر الذي حظي بالتقدير والإشادة من الوفود المختلفة في أرض الإمارات.

وأشاد معاليه بالحضور الجماهيري الكبير الذي أثرى المنافسات وأسهم في تحفيز جهود لاعبي المنتخب الوطني أمام منتخبي مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الحضور الكبير لجماهير المنتخبات الأخرى المشاركة في أجواء تبرز قيم التعايش والتسامح لكل الجاليات في أرض دولة الإمارات.

تميز

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمونديال الشاطئية أن التأهل التاريخي وغير المسبوق لمنتخب الإمارات إلى الدور ربع النهائي من المونديال يتوج الصورة الزاهية والمتميزة لنجاح دولة الإمارات في استضافة الحدث العالمي الكبير وقال: إن لاعبي المنتخب كانوا عند حسن الظن ونجحوا في التحدي بالأداء القوي والبطولي، وأهدوا دولة الإمارات إنجازاً مشرفاً بالعزيمة العالية، والحرص على تمثيل دولة الإمارات في المحفل العالمي الكبير بمستوى متطور، بما يتماشى مع التطلعات إلى تحقيق أفضل النتائج في البطولات العالمية.

ودعا الشيخ راشد بن حميد النعيمي اللاعبين إلى مواصلة النتائج الإيجابية أمام المنتخب الإيطالي، والتركيز العالي في الدور ربع النهائي، والتمسك بأمل التأهل إلى نصف النهائي وأثنى على التنظيم المشرف للبطولة، والإشادة العالمية من جميع الوفود بما قدمته الإمارات في صورة أبرزت ريادتها التنظيمية وقال: نشكر جماهير الإمارات على الحضور المستمر لمباريات البطولة، وتشجيع منتخبنا في مباراتيه أمام مصر والولايات المتحدة، ونتطلع إلى حضور أكبر لمواكبة الانتصارات التي حققها المنتخب.

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