نهيان بن زايد يشهد الإعلان عن برنامج «نشاط يجمعنا» في أبوظبي

شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإعلان عن برنامج ((نشاط يجمعنا))، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتم إطلاق البرنامج أمس على كورنيش أبوظبي، على هامش فعالية ((Abu Dhabi Run & Ride))، التي شهدت مشاركة الآلاف في رياضتي الجري والدراجات الهوائية، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد كبير من القيادات الرياضية.

ويُعد ((نشاط يجمعنا)) من البرامج المسرّعة لمبادرة الرياضات المجتمعية الدامجة، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ضمن محور الوصول الشامل، التي يقودها مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية ((معاً))، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويهدف البرنامج إلى ضمان دمج أصحاب الهمم إلى جانب أسرهم في الرياضات المجتمعية، بما يضمن تحسين دمجهم الاجتماعي، وتحسين جودة حياتهم، حيث يتضمن مجموعة من الرياضات المجتمعية الموجهة لهم، من أجل تحفيزهم وأسرهم على تبني نمط حياة صحي، عبر المشاركة الفعالة في الرياضات المختلفة، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.

وقال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي: تحرص دائرة تنمية المجتمع، على زيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية لكافة الأفراد، من مختلف شرائح المجتمع، ويأتي إطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، في إطار هذه الرؤية، ونرى أن دعم النشاط الرياضي لأصحاب الهمم، يدعم صحتهم، ويطلق طاقاتهم وإمكاناتهم، ويحولهم لأعضاء منتجين وفاعلين في مسيرة تنمية الإمارة.

وأضاف: إن أصحاب الهمم شريك رئيس في تحقيق وإنجاح استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، في عام 2020، والتي تؤكد ضرورة العمل على دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وإشراكهم في كافة الفعاليات والمناسبات المجتمعية، الرياضية والثقافية وغيرها.

وأوضح الظاهري أن إطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، سيسهم في فتح مجالات التمكين الرياضي لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات والقدرات المختلفة وأسرهم، كونهم جزءاً أساسياً لا يتجزأ من المجتمع، ونتطلع لأن يقوم هذا البرنامج بتسريع جاهزية الإمارة لاستقطاب المزيد من فعاليات الرياضات المجتمعية الدامجة، بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، لتوفير الخدمات ذات الجودة العالية، التي تعزز من قدراتهم، وتضمن لهم حياة متكاملة.

وأكد عارف العواني أن دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة، وخطط وأهداف المجلس الخاصة بذوي الهمم، تجعلنا على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذا البرنامج الوطني المهم، الموجه لفئة تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الإنجازات. وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من برنامج ((نشاط يجمعنا))، ويعكس التعاون بيننا وبين دائرة تنمية المجتمع، ثقافة التعاون وروح الفريق المتجذرة في مؤسسات حكومة أبوظبي، فالجميع يعمل بتآزر، ويتكاتف للوصول للتميز، وإطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، الذي يبدأ برياضتي الجري والدراجات الهوائية.

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