نهيان بن زايد يشهد الإعلان عن برنامج «نشاط يجمعنا» في أبوظبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الإعلان عن برنامج ((نشاط يجمعنا))، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.
وتم إطلاق البرنامج أمس على كورنيش أبوظبي، على هامش فعالية ((Abu Dhabi Run & Ride))، التي شهدت مشاركة الآلاف في رياضتي الجري والدراجات الهوائية، بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد كبير من القيادات الرياضية.
ويُعد ((نشاط يجمعنا)) من البرامج المسرّعة لمبادرة الرياضات المجتمعية الدامجة، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ضمن محور الوصول الشامل، التي يقودها مجلس أبوظبي الرياضي، بدعم من هيئة المساهمات المجتمعية ((معاً))، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والأولمبياد الخاص الإماراتي.
ويهدف البرنامج إلى ضمان دمج أصحاب الهمم إلى جانب أسرهم في الرياضات المجتمعية، بما يضمن تحسين دمجهم الاجتماعي، وتحسين جودة حياتهم، حيث يتضمن مجموعة من الرياضات المجتمعية الموجهة لهم، من أجل تحفيزهم وأسرهم على تبني نمط حياة صحي، عبر المشاركة الفعالة في الرياضات المختلفة، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
وقال المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع أبوظبي: تحرص دائرة تنمية المجتمع، على زيادة مستوى المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية لكافة الأفراد، من مختلف شرائح المجتمع، ويأتي إطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، في إطار هذه الرؤية، ونرى أن دعم النشاط الرياضي لأصحاب الهمم، يدعم صحتهم، ويطلق طاقاتهم وإمكاناتهم، ويحولهم لأعضاء منتجين وفاعلين في مسيرة تنمية الإمارة.
وأضاف: إن أصحاب الهمم شريك رئيس في تحقيق وإنجاح استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، في عام 2020، والتي تؤكد ضرورة العمل على دمج أصحاب الهمم في المجتمع، وإشراكهم في كافة الفعاليات والمناسبات المجتمعية، الرياضية والثقافية وغيرها.
وأوضح الظاهري أن إطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، سيسهم في فتح مجالات التمكين الرياضي لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقات والقدرات المختلفة وأسرهم، كونهم جزءاً أساسياً لا يتجزأ من المجتمع، ونتطلع لأن يقوم هذا البرنامج بتسريع جاهزية الإمارة لاستقطاب المزيد من فعاليات الرياضات المجتمعية الدامجة، بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين، لتوفير الخدمات ذات الجودة العالية، التي تعزز من قدراتهم، وتضمن لهم حياة متكاملة.
وأكد عارف العواني أن دعم القيادة الرشيدة، وتوجيهات مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة، وخطط وأهداف المجلس الخاصة بذوي الهمم، تجعلنا على أهبة الاستعداد للمشاركة في هذا البرنامج الوطني المهم، الموجه لفئة تمتلك الكثير من القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الإنجازات. وأضاف: فخورون بأن نكون جزءاً من برنامج ((نشاط يجمعنا))، ويعكس التعاون بيننا وبين دائرة تنمية المجتمع، ثقافة التعاون وروح الفريق المتجذرة في مؤسسات حكومة أبوظبي، فالجميع يعمل بتآزر، ويتكاتف للوصول للتميز، وإطلاق برنامج ((نشاط يجمعنا))، الذي يبدأ برياضتي الجري والدراجات الهوائية.
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