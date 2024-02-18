فضيتان للإمارات في البطولة العربية للرجبي

أحرز منتخبا الإمارات للرجال والسيدات ميداليتين فضيتين في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما أحرز منتخب المغرب لقب البطولة للرجال الذي يأتي بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد العربي، ونال منتخب تونس الميدالية البرونزية، بينما فاز منتخب تونس بكأس البطولة للسيدات وحصل منتخب مصر على الميدالية البرونزية.

وكان منتخبنا خسر في المباراة النهائية أمام المغرب بالهدف الذهبي بعدما انتهت المباراة بالتعادل 14-14، فيما حافظ منتخب السيدات على الميدالية الفضية التي أحرزها للمرة الأولى في نسخة العين.

وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي أن البطولة العربية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن ما يدعو للفخر هو المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة على مستوى عدد المنتخبات.وأشاد الظالعي بنجاح الاتحاد السعودي في تنظيم البطولة، وأكد أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً من أجل تنظيم النسخة المقبلة في ضيافة مدينة الإسكندرية بمصر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز