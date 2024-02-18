فضيتان للإمارات في البطولة العربية للرجبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أحرز منتخبا الإمارات للرجال والسيدات ميداليتين فضيتين في البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي نظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، فيما أحرز منتخب المغرب لقب البطولة للرجال الذي يأتي بعد غياب 4 سنوات عن المشاركة في بطولات الاتحاد العربي، ونال منتخب تونس الميدالية البرونزية، بينما فاز منتخب تونس بكأس البطولة للسيدات وحصل منتخب مصر على الميدالية البرونزية.
وكان منتخبنا خسر في المباراة النهائية أمام المغرب بالهدف الذهبي بعدما انتهت المباراة بالتعادل 14-14، فيما حافظ منتخب السيدات على الميدالية الفضية التي أحرزها للمرة الأولى في نسخة العين.
وأكد قيس الظالعي رئيس الاتحاد العربي للرجبي أن البطولة العربية حققت نجاحاً كبيراً على المستويين الفني والتنظيمي، مشيراً إلى أن ما يدعو للفخر هو المشاركة الكبيرة التي شهدتها البطولة على مستوى عدد المنتخبات.وأشاد الظالعي بنجاح الاتحاد السعودي في تنظيم البطولة، وأكد أن الاستعدادات ستبدأ مبكراً من أجل تنظيم النسخة المقبلة في ضيافة مدينة الإسكندرية بمصر.
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