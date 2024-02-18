أرينا سابالينكا: سأقدم الأفضل لتحقيق لقب «تنس دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس انسحاب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالمياً من نسخة هذا العام من بطولة السيدات بسبب إصابة مستمرة في الركبة، متمنية لها الشفاء والعودة في النسخة المقبلة.

وقالت أنس جابر: كنت أتطلع للمشاركة في البطولة، ولكن ظروف الإصابة حالت دون ذلك، وكان من الصعب تحمّل الألم وبعد استشارة الفريق الطبي، قررت الانسحاب والخضوع لمزيد من العلاج، وأتطلع إلى لقائكم قريباً.

من ناحية أخرى أكدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، والمتوجة مؤخراً بلقبها الثاني على التوالي في بطولة ((أستراليا المفتوحة)) للتنس، أنها تطمح لتقديم أفضل ما لديها لتحقيق أول لقب لها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

وقالت سابالينكا، التي تحمل في سجلها 14 لقباً في مسيرتها الاحترافية: أحب هذه البطولة، وأحب هذا المكان، الفوز بهذه البطولة يعني الكثير لي، إنه أحد الأهداف التي أعمل على تحقيقها.

وأشارت بطلة أستراليا المفتوحة إلى أنها تعشق التحديات وتدمن الانتصارات، وقالت: نجحت مطلع هذا العام في الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وعقليتي تركز دائماً على القتال والعمل، وأنا أستمتع بهذا النمط نوعاً ما، إذ بدلاً من الحصول على الإنجازات بسهولة، فإن درجة الاستمتاع والشغف تكون أكبر بكثير حين تخوض تحديات كبيرة وأحب القتال من أجل الانتصارات. وأضافت: لست من النوع الذي يفوز بشيء ويتوقف، وأحب مواجهة التحديات الصعبة وكل مباراة نهائية ألعبها تكون معركة رائعة، وعندما أحقق الفوز أشعر بالتحسن.

وتابعت: لا يمكن الفوز بأي بطولة دون تحديات، إذ يجب عليك بذل أقصى ما تملك لتحقيق الفوز، ورغم ذلك يمكن القول إن الفوز ببطولة لا يعني حتماً أنك ستفوز بالبطولة المقبلة، أو حتى أنك ستصل إلى النهائي، في ظل سعي الجميع لبذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز أيضاً، لكن بصورة عامة لا يزال عليّ العمل هنا في دبي، لبذل قصارى جهدي للوصول إلى النهائي، وربما الفوز في البطولة، التي هي ضمن أهدافي.

وعن لقبيها في بطولة أستراليا 2023 و2024، قالت: في العام الماضي كانت البطولة الأولى مليئة بالإثارة، وشعور جديد، وهذا العام دافعت عن اللقب، وهو أيضاً نوع من الضغط، أنت فقط تحاول فصل نفسك عن هذا الضغط، وفي الوقت الذي تفوز فيه ستشعر بارتياح كبير. وتستهل بطلة أستراليا المفتوحة مشوارها في ((تنس دبي)) غداً بمواجهة الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 27، التي تمكنت من التأهل من الدور الأول على حساب الصينية وانغ بمجموعتين دون رد.

نتائج

وأسفرت نتائج الدور الأول عن فوز البولندية ماغدالينا فرينش،على الروسية إيكاترينا إليكسندروفا، بواقع مجموعتين دون رد، كما تغلبت الأمريكية بيتون ستيرنز، على الروسية ميرا أندريفا، بمجموعتين لمجموعة واحدة. وحققت الأمريكية إيما نافارو، تأهلاً صعباً على حساب التشيكية كاترينا سيناكوفا، المصنفة 42، بفوزها 6-4 و5-7 و6-4 في ساعتين و42 دقيقة.

ويختتم الدور الأول اليوم بإقامة 12 مباراة، أبرزها لقاء التشيكية كارولينا بليشكوفا، والصينية شواي زهانغ.

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