أرينا سابالينكا: سأقدم الأفضل لتحقيق لقب «تنس دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس انسحاب التونسية أُنس جابر المصنفة السادسة عالمياً من نسخة هذا العام من بطولة السيدات بسبب إصابة مستمرة في الركبة، متمنية لها الشفاء والعودة في النسخة المقبلة.
وقالت أنس جابر: كنت أتطلع للمشاركة في البطولة، ولكن ظروف الإصابة حالت دون ذلك، وكان من الصعب تحمّل الألم وبعد استشارة الفريق الطبي، قررت الانسحاب والخضوع لمزيد من العلاج، وأتطلع إلى لقائكم قريباً.
من ناحية أخرى أكدت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، والمتوجة مؤخراً بلقبها الثاني على التوالي في بطولة ((أستراليا المفتوحة)) للتنس، أنها تطمح لتقديم أفضل ما لديها لتحقيق أول لقب لها في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.
وقالت سابالينكا، التي تحمل في سجلها 14 لقباً في مسيرتها الاحترافية: أحب هذه البطولة، وأحب هذا المكان، الفوز بهذه البطولة يعني الكثير لي، إنه أحد الأهداف التي أعمل على تحقيقها.
وأشارت بطلة أستراليا المفتوحة إلى أنها تعشق التحديات وتدمن الانتصارات، وقالت: نجحت مطلع هذا العام في الاحتفاظ بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، وعقليتي تركز دائماً على القتال والعمل، وأنا أستمتع بهذا النمط نوعاً ما، إذ بدلاً من الحصول على الإنجازات بسهولة، فإن درجة الاستمتاع والشغف تكون أكبر بكثير حين تخوض تحديات كبيرة وأحب القتال من أجل الانتصارات. وأضافت: لست من النوع الذي يفوز بشيء ويتوقف، وأحب مواجهة التحديات الصعبة وكل مباراة نهائية ألعبها تكون معركة رائعة، وعندما أحقق الفوز أشعر بالتحسن.
وتابعت: لا يمكن الفوز بأي بطولة دون تحديات، إذ يجب عليك بذل أقصى ما تملك لتحقيق الفوز، ورغم ذلك يمكن القول إن الفوز ببطولة لا يعني حتماً أنك ستفوز بالبطولة المقبلة، أو حتى أنك ستصل إلى النهائي، في ظل سعي الجميع لبذل أقصى ما لديهم لتحقيق الفوز أيضاً، لكن بصورة عامة لا يزال عليّ العمل هنا في دبي، لبذل قصارى جهدي للوصول إلى النهائي، وربما الفوز في البطولة، التي هي ضمن أهدافي.
وعن لقبيها في بطولة أستراليا 2023 و2024، قالت: في العام الماضي كانت البطولة الأولى مليئة بالإثارة، وشعور جديد، وهذا العام دافعت عن اللقب، وهو أيضاً نوع من الضغط، أنت فقط تحاول فصل نفسك عن هذا الضغط، وفي الوقت الذي تفوز فيه ستشعر بارتياح كبير. وتستهل بطلة أستراليا المفتوحة مشوارها في ((تنس دبي)) غداً بمواجهة الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة 27، التي تمكنت من التأهل من الدور الأول على حساب الصينية وانغ بمجموعتين دون رد.
نتائج
وأسفرت نتائج الدور الأول عن فوز البولندية ماغدالينا فرينش،على الروسية إيكاترينا إليكسندروفا، بواقع مجموعتين دون رد، كما تغلبت الأمريكية بيتون ستيرنز، على الروسية ميرا أندريفا، بمجموعتين لمجموعة واحدة. وحققت الأمريكية إيما نافارو، تأهلاً صعباً على حساب التشيكية كاترينا سيناكوفا، المصنفة 42، بفوزها 6-4 و5-7 و6-4 في ساعتين و42 دقيقة.
ويختتم الدور الأول اليوم بإقامة 12 مباراة، أبرزها لقاء التشيكية كارولينا بليشكوفا، والصينية شواي زهانغ.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN18022024000110011019ID1107868505
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.