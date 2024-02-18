عادل صقر.. «ابن بطوطة» الكرة الإماراتية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع المخضرم عادل صقر عقداً مع نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن قام بفسخ عقده مع نادي غلف يونايتد، وسيكون النادي الأزرق ((التعاون)) المحطة رقم 14 في مسيرة اللاعب الملقب بـ((الرحالة))، بسبب تنقله الكثير بين الأندية، بدأ عادل صقر مشواره مع كرة القدم بالمراحل السنية بشباب الأهلي، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول وبعد تجربته مع ((الفرسان)) لعب لـ 13 نادياً، حيث ارتدى شعارات أندية الوحدة والشارقة والشعب وكلباء وعجمان والإمارات والبطائح على صعيد أندية المحترفين، ولعب للذيد ودبا الحصن وخورفكان ومصفوت وغلف يونايتد على صعيد دوري الأولى وأخيراً التعاون.
تتويج
وحقق عادل صقر خلال مسيرته الطويلة مع كرة القدم العديد من الإنجازات، فقد توج ببطولة كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين، كما حقق إنجاز الصعود لدوري المحترفين خمس مرات، وهو أكثر لاعب تحقيقاً لهذا الإنجاز، كما تم اختياره أفضل لاعب في دوري الأولى إلى جانب أفضل لاعب صاعد، وعلى الصعيد المحلي يعد أكثر اللاعبين تنقلاً بين الأندية فلم يسبق لأي لاعب مواطن خوض 14 تجربة، لكن على الصعيد العالمي هناك أسماء تخطت هذا الرقم مثل الإكوادوري هورتادو، والصربي أندجيلكوفيتش، والبرازيلي جوزيه جونيور، وهؤلاء لعبوا لـ 21 نادياً، يليهم الفنزويلي ديكاردو بايز بـ 19 نادياً، ثم كل من البرازيلي فيتور دي جيسوس، والفنزويلي دي أورنيلاس بـ 18 نادياً، ويتساوى عادل صقر مع البرازيلي بييتو، الذي لعب لـ 14 نادياً ، غير أن صقر فد يخوض تجربة أخرى بعد التعاون.
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