عادل صقر.. «ابن بطوطة» الكرة الإماراتية

وقع المخضرم عادل صقر عقداً مع نادي التعاون لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن قام بفسخ عقده مع نادي غلف يونايتد، وسيكون النادي الأزرق ((التعاون)) المحطة رقم 14 في مسيرة اللاعب الملقب بـ((الرحالة))، بسبب تنقله الكثير بين الأندية، بدأ عادل صقر مشواره مع كرة القدم بالمراحل السنية بشباب الأهلي، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول وبعد تجربته مع ((الفرسان)) لعب لـ 13 نادياً، حيث ارتدى شعارات أندية الوحدة والشارقة والشعب وكلباء وعجمان والإمارات والبطائح على صعيد أندية المحترفين، ولعب للذيد ودبا الحصن وخورفكان ومصفوت وغلف يونايتد على صعيد دوري الأولى وأخيراً التعاون.

تتويج

وحقق عادل صقر خلال مسيرته الطويلة مع كرة القدم العديد من الإنجازات، فقد توج ببطولة كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين، كما حقق إنجاز الصعود لدوري المحترفين خمس مرات، وهو أكثر لاعب تحقيقاً لهذا الإنجاز، كما تم اختياره أفضل لاعب في دوري الأولى إلى جانب أفضل لاعب صاعد، وعلى الصعيد المحلي يعد أكثر اللاعبين تنقلاً بين الأندية فلم يسبق لأي لاعب مواطن خوض 14 تجربة، لكن على الصعيد العالمي هناك أسماء تخطت هذا الرقم مثل الإكوادوري هورتادو، والصربي أندجيلكوفيتش، والبرازيلي جوزيه جونيور، وهؤلاء لعبوا لـ 21 نادياً، يليهم الفنزويلي ديكاردو بايز بـ 19 نادياً، ثم كل من البرازيلي فيتور دي جيسوس، والفنزويلي دي أورنيلاس بـ 18 نادياً، ويتساوى عادل صقر مع البرازيلي بييتو، الذي لعب لـ 14 نادياً ، غير أن صقر فد يخوض تجربة أخرى بعد التعاون.

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