بوفتيني: «ثقافة الفوز» سر منافسة الوصل في كل البطولات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المغربي سفياني بوفتيني لاعب الوصل، أن الانتصارات تعطي اللاعبين دافعاً معنوياً، وثقافة الفوز تحفز لاعبي ((الإمبراطور)) سعياً للمنافسة في ألقاب البطولات كافة المشارك فيها الفريق هذا الموسم، وشدد على ضرورة الاستمرار في الأداء بدرجة التركيز نفسها في المباريات المقبلة، لإسعاد جمهور الوصل بالمزيد من الانتصارات.
5 أيام
وقال بوفتيني: ((لعبنا مباراتين في مسابقتين مختلفتين في 5 أيام، والأولى في دوري أدنوك للمحترفين أمام النصر في ((ديربي)) يعلم الجميع مدى صعوبته، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدف وحيد، وهو ما أعطانا الدافع المعنوي الكبير قبل لقاء فريق الإمارات مساء أول من أمس، وساعدنا على تحقيق الفوز 7 - 1، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة)).
وأوضح: بلا شك، الفوز في ((الديربي))، دفعنا لبدء لقاء الإمارات بالمزيد من التركيز، وخاصة أن مباريات الكأس الغالية لا تقبل سوى الفوز للاستمرار، لأن الخاسر يودع المسابقة، ودخلنا الشوط الأول ونحن في قمة التركيز، وسجلنا 3 أهداف متتالية، ما ساعدنا على المزيد من السيطرة على المباراة، وحسمها في نهاية الأمر بفوز كبير ومستحق وبنتيجة كبيرة 7 - 1.
أكثر تحفزاً
عن مواجهة فريق الإمارات نفسه السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري، قال بوفتيني: ((المباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد لثلاثة أسباب، الأول لأنها ستقام خارج أرضنا، والسبب الثاني لأن المنافس سيكون أكثر تحفزاً بعد الخسارة الثقيلة في الكأس الغالية، والسبب الثالث، وضع فريق الإمارات في جدول ترتيب الدوري، واحتلاله المركز 14 الأخير برصيد 5 نقاط)).
وقال المدافع المغربي: ((الوصل عمل بشكل مكثف وجيد في فترة التوقف، وصححنا بعض أخطائنا في النصف الأول من هذا الموسم، وهو أمر لم يكن سهلاً، وخاصة أن الوصل يتصدر جدول ترتيب الدوري، وينافس في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الموسم الحالي)).
استمرار العمل
اختتم بوفتيني قائلاً: ((الوصل يدخل كل مباراة بتركيز عالٍ، والطاقم الفني يعمل مع اللاعبين قبلها على نقاط الضعف والقوة لدى المنافس، ولدينا الرغبة القوية والإصرار على الاستمرار في تقديم العروض القوية، وحصد المزيد من الانتصارات، وهذا لا يتحقق إلا إذا دخلنا كل مباراة كأنها مواجهة نهائية، وأتمنى من جمهور الوصل الاستمرار في الدعم والمساندة لدورهم الحيوي والمهم، ونعدهم بالعمل دائماً على تقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم)).
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