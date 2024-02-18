بوفتيني: «ثقافة الفوز» سر منافسة الوصل في كل البطولات

أكد المغربي سفياني بوفتيني لاعب الوصل، أن الانتصارات تعطي اللاعبين دافعاً معنوياً، وثقافة الفوز تحفز لاعبي ((الإمبراطور)) سعياً للمنافسة في ألقاب البطولات كافة المشارك فيها الفريق هذا الموسم، وشدد على ضرورة الاستمرار في الأداء بدرجة التركيز نفسها في المباريات المقبلة، لإسعاد جمهور الوصل بالمزيد من الانتصارات.

5 أيام

وقال بوفتيني: ((لعبنا مباراتين في مسابقتين مختلفتين في 5 أيام، والأولى في دوري أدنوك للمحترفين أمام النصر في ((ديربي)) يعلم الجميع مدى صعوبته، ونجحنا في تحقيق الفوز بهدف وحيد، وهو ما أعطانا الدافع المعنوي الكبير قبل لقاء فريق الإمارات مساء أول من أمس، وساعدنا على تحقيق الفوز 7 - 1، والتأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة)).

وأوضح: بلا شك، الفوز في ((الديربي))، دفعنا لبدء لقاء الإمارات بالمزيد من التركيز، وخاصة أن مباريات الكأس الغالية لا تقبل سوى الفوز للاستمرار، لأن الخاسر يودع المسابقة، ودخلنا الشوط الأول ونحن في قمة التركيز، وسجلنا 3 أهداف متتالية، ما ساعدنا على المزيد من السيطرة على المباراة، وحسمها في نهاية الأمر بفوز كبير ومستحق وبنتيجة كبيرة 7 - 1.

أكثر تحفزاً

عن مواجهة فريق الإمارات نفسه السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري، قال بوفتيني: ((المباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد لثلاثة أسباب، الأول لأنها ستقام خارج أرضنا، والسبب الثاني لأن المنافس سيكون أكثر تحفزاً بعد الخسارة الثقيلة في الكأس الغالية، والسبب الثالث، وضع فريق الإمارات في جدول ترتيب الدوري، واحتلاله المركز 14 الأخير برصيد 5 نقاط)).

وقال المدافع المغربي: ((الوصل عمل بشكل مكثف وجيد في فترة التوقف، وصححنا بعض أخطائنا في النصف الأول من هذا الموسم، وهو أمر لم يكن سهلاً، وخاصة أن الوصل يتصدر جدول ترتيب الدوري، وينافس في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات في الموسم الحالي)).

استمرار العمل

اختتم بوفتيني قائلاً: ((الوصل يدخل كل مباراة بتركيز عالٍ، والطاقم الفني يعمل مع اللاعبين قبلها على نقاط الضعف والقوة لدى المنافس، ولدينا الرغبة القوية والإصرار على الاستمرار في تقديم العروض القوية، وحصد المزيد من الانتصارات، وهذا لا يتحقق إلا إذا دخلنا كل مباراة كأنها مواجهة نهائية، وأتمنى من جمهور الوصل الاستمرار في الدعم والمساندة لدورهم الحيوي والمهم، ونعدهم بالعمل دائماً على تقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز