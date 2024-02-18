كوزمين: سأكون سعيداً إذا تعاقدنا مع مهاجم

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الروماني كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة، إن مباريات خروج المهزوم دائماً ما يشوبها الحذر والدقة، مؤكداً بعد فوز فريقه على البطائح 2 - 1، وتأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، أن أداء اللاعبين تميز بانضباط عالٍ، وأضاف: البطائح فريق جيد، يمتاز بالهجمات المرتدة، ويمتلك لاعبين لديهم سرعة عالية، ولكننا استطعنا التعامل مع أسلوبهم بالارتداد السريع، وتمكنا من منعهم من التقدم نحو المرمى في أغلب أوقات المباراة. وأشاد كوزمين بأداء لاعبيه، وقال إنهم كانوا جيدين من الناحية التكتيكية، رغم صعوبة المباراة وتميز المنافس، مبيناً أنهم تمكنوا من صنع عديد الفرص أمام المرمى.
وقال كوزمين بأن فريقه سجل عددية جيدة من الأهداف في الدور الأول، لكن استقبل أهدافاً كثيرة أيضاً، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المستوى الهجومي والدفاعي في آن واحد. وكشف كوزمين أن فريق كسب عودة لوان وماجد حسن، ما سيوفر لنا أكثر من خيار على المستوى الهجومي.
وقال كوزمين إنه سيكون سعيداً حال تم التعاقد مع لاعب في خط الهجوم، يمكنه التسجيل في أية لحظة، لكنه أكد في الوقت نفسه، قوة أساس الفريق، وأن تراجع المستوى شيء طبيعي، يمر على كل الأندية لظروف مختلفة. وعبّر كوزمين عن ثقته العالية في لاعبه لوان، معتبرا أن عودته ستعود بفائدة كبيرة على الفريق، كاشفاً انضمامه للمجموعة قريباً، كما كشف عن عودة المدافع شاهين للفريق، اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال الكرواتي غوران توميتش المدير الفني للبطائح، إن فريقه تحكم في الشوط الأول، وكان متماسكاً، ولم يسمحوا للشارقة بالهجوم عليهم، وأضاف: حصلنا على فرصة جيدة للتسجيل، لكن لاعبنا بومال لم يستغلها بالشكل الصحيح.
واعترف توميتش بانخفاض مستوى فريقه في الشوط الثاني، وأن اللاعبين افتقدوا التركيز عكس الشوط الأول، ليسيطر الشارقة على اللعب، مستفيداً من جودة لاعبيه.
وتابع: استقبلنا هدفاً بالحظ، ولكن استعدنا الروح القتالية في الجزء الأخير للمباراة، وسجلنا هدفاً، وحاولنا بقدر الإمكان تسجيل هدف التعادل، لكننا لم ننجح في ذلك.
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