كوزمين: سأكون سعيداً إذا تعاقدنا مع مهاجم

قال الروماني كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة، إن مباريات خروج المهزوم دائماً ما يشوبها الحذر والدقة، مؤكداً بعد فوز فريقه على البطائح 2 - 1، وتأهله للدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، أن أداء اللاعبين تميز بانضباط عالٍ، وأضاف: البطائح فريق جيد، يمتاز بالهجمات المرتدة، ويمتلك لاعبين لديهم سرعة عالية، ولكننا استطعنا التعامل مع أسلوبهم بالارتداد السريع، وتمكنا من منعهم من التقدم نحو المرمى في أغلب أوقات المباراة. وأشاد كوزمين بأداء لاعبيه، وقال إنهم كانوا جيدين من الناحية التكتيكية، رغم صعوبة المباراة وتميز المنافس، مبيناً أنهم تمكنوا من صنع عديد الفرص أمام المرمى.

وقال كوزمين بأن فريقه سجل عددية جيدة من الأهداف في الدور الأول، لكن استقبل أهدافاً كثيرة أيضاً، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المستوى الهجومي والدفاعي في آن واحد. وكشف كوزمين أن فريق كسب عودة لوان وماجد حسن، ما سيوفر لنا أكثر من خيار على المستوى الهجومي.

وقال كوزمين إنه سيكون سعيداً حال تم التعاقد مع لاعب في خط الهجوم، يمكنه التسجيل في أية لحظة، لكنه أكد في الوقت نفسه، قوة أساس الفريق، وأن تراجع المستوى شيء طبيعي، يمر على كل الأندية لظروف مختلفة. وعبّر كوزمين عن ثقته العالية في لاعبه لوان، معتبرا أن عودته ستعود بفائدة كبيرة على الفريق، كاشفاً انضمامه للمجموعة قريباً، كما كشف عن عودة المدافع شاهين للفريق، اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال الكرواتي غوران توميتش المدير الفني للبطائح، إن فريقه تحكم في الشوط الأول، وكان متماسكاً، ولم يسمحوا للشارقة بالهجوم عليهم، وأضاف: حصلنا على فرصة جيدة للتسجيل، لكن لاعبنا بومال لم يستغلها بالشكل الصحيح.

واعترف توميتش بانخفاض مستوى فريقه في الشوط الثاني، وأن اللاعبين افتقدوا التركيز عكس الشوط الأول، ليسيطر الشارقة على اللعب، مستفيداً من جودة لاعبيه.

وتابع: استقبلنا هدفاً بالحظ، ولكن استعدنا الروح القتالية في الجزء الأخير للمباراة، وسجلنا هدفاً، وحاولنا بقدر الإمكان تسجيل هدف التعادل، لكننا لم ننجح في ذلك.

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