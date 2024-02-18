«لعنة الإصابات» تطارد مركز «رأس الحربة» في النصر

انضم الإيطالي مانولو غابياديني لاعب النصر، إلى قائمة المهاجمين الذين طاردتهم ((لعنة الإصابات))، وأبعدتهم لفترات طويلة عن الملاعب، بين شهرين و6 أشهر، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن غيابه عن تشكيلة العميد لمدة تصل لـ 6 أسابيع، وهو ما يفرض، بالتالي، غيابه على الأقل عن الجولات الأربع المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقررة بين 2 و3 أبريل المقبل، بعد غيابه عن مباراة الدور الـ 16، التي فاز فيها العميد على خورفكان أول من أمس، بهدف المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 90.

قيد

وأعادت إصابة المهاجم الإيطالي، التي تعرض لها خلال الشوط الأول في لقاء الديربي ضد الوصل الثلاثاء الماضي، إلى الواجهة ((لعنة الإصابات)) التي ضربت خلال المواسم السابقة، أكثر من مهاجم في صفوف النصر، أبرزهم البرازيلي فاندرلي، الذي تعرض في بداية موسم 2017 -2018، لإصابة في أربطة الركبة، أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ما دفع إدارة النصر للاستغناء عنه في الدور الأول، واستبدلته بالأرجنتيني ماورو زاراتي، وتم إعادة قيد فاندرلي في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه تعرض للإصابة مرة أخرى.

وفي منتصف موسم 2013 – 2014، وجد النصر نفسه مضطراً لاستكمال موسمه دون مهاجمه الأجنبي ايدير لويس، الذي تعرض لإصابة خضع على إثرها لجراحة زراعة غضروف في الركبة، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ولتجنب الغياب المؤثر لغابياديني، تعمل إدارة العميد حالياً على استقطاب مهاجم صريح قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية 22 الجاري، وتبدو مهمة النصر صعبة لإيجاد البديل المناسب، بسبب ضيق الوقت.

بديل

من جانبه، أكد عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عقب مباراة خورفكان الأخيرة، أن البحث عن بديل لغابياديني من الخيارات المطروحة على طاولة العميد، منذ أن أثبتت الفحوصات الطبية حاجته لفترة راحة تصل لمدة 6 أسابيع.

وأوضح بن طوق أن إيجاد مهاجم جاهز في الوقت الحالي، مهمة صعبة، ولكن النصر سيبذل كل جهوده في هذا الإطار، قبل غلق فترة باب الانتقالات الشتوية، حتى لا يتأثر الفريق بغياب مهاجمه الإيطالي.

تعاقد

من جهة أخرى، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن ضم مهاجم جديد بديلاً عن غابياديني مسألة تهم الإدارة، قبل أن يواصل حديثه مؤكداً أنه سيكون أمراً جيداً للنصر، في حال نجح في التعاقد مع مهاجم، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، سيسخر كل جهوده لاستثمار جميع قدرات الفريق وإمكانات لاعبيه، لإيجاد الحلول المناسبة.

وأثنى شرودر على الروح القتالية والتطور الكبير في أداء لاعبيه في مباراة الكأس أمام خورفكان، وقال إنه حقق تأهلاً مستحقاً، مشيراً إلى أن النصر يملك كل الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لا سيما أنه أظهر مستويات قوية ومتقاربة مع جميع الفرق المنافسة في الدوري.

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