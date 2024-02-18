«لعنة الإصابات» تطارد مركز «رأس الحربة» في النصر

(MENAFN
- Al-Bayan)
انضم الإيطالي مانولو غابياديني لاعب النصر، إلى قائمة المهاجمين الذين طاردتهم ((لعنة الإصابات))، وأبعدتهم لفترات طويلة عن الملاعب، بين شهرين و6 أشهر، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية عن غيابه عن تشكيلة العميد لمدة تصل لـ 6 أسابيع، وهو ما يفرض، بالتالي، غيابه على الأقل عن الجولات الأربع المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، المقررة بين 2 و3 أبريل المقبل، بعد غيابه عن مباراة الدور الـ 16، التي فاز فيها العميد على خورفكان أول من أمس، بهدف المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 90.
قيد
وأعادت إصابة المهاجم الإيطالي، التي تعرض لها خلال الشوط الأول في لقاء الديربي ضد الوصل الثلاثاء الماضي، إلى الواجهة ((لعنة الإصابات)) التي ضربت خلال المواسم السابقة، أكثر من مهاجم في صفوف النصر، أبرزهم البرازيلي فاندرلي، الذي تعرض في بداية موسم 2017 -2018، لإصابة في أربطة الركبة، أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر، ما دفع إدارة النصر للاستغناء عنه في الدور الأول، واستبدلته بالأرجنتيني ماورو زاراتي، وتم إعادة قيد فاندرلي في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه تعرض للإصابة مرة أخرى.
وفي منتصف موسم 2013 – 2014، وجد النصر نفسه مضطراً لاستكمال موسمه دون مهاجمه الأجنبي ايدير لويس، الذي تعرض لإصابة خضع على إثرها لجراحة زراعة غضروف في الركبة، أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.
ولتجنب الغياب المؤثر لغابياديني، تعمل إدارة العميد حالياً على استقطاب مهاجم صريح قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية 22 الجاري، وتبدو مهمة النصر صعبة لإيجاد البديل المناسب، بسبب ضيق الوقت.
بديل
من جانبه، أكد عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، عقب مباراة خورفكان الأخيرة، أن البحث عن بديل لغابياديني من الخيارات المطروحة على طاولة العميد، منذ أن أثبتت الفحوصات الطبية حاجته لفترة راحة تصل لمدة 6 أسابيع.
وأوضح بن طوق أن إيجاد مهاجم جاهز في الوقت الحالي، مهمة صعبة، ولكن النصر سيبذل كل جهوده في هذا الإطار، قبل غلق فترة باب الانتقالات الشتوية، حتى لا يتأثر الفريق بغياب مهاجمه الإيطالي.
تعاقد
من جهة أخرى، أكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر، أن ضم مهاجم جديد بديلاً عن غابياديني مسألة تهم الإدارة، قبل أن يواصل حديثه مؤكداً أنه سيكون أمراً جيداً للنصر، في حال نجح في التعاقد مع مهاجم، وفي حال لم يكن ذلك ممكناً، سيسخر كل جهوده لاستثمار جميع قدرات الفريق وإمكانات لاعبيه، لإيجاد الحلول المناسبة.
وأثنى شرودر على الروح القتالية والتطور الكبير في أداء لاعبيه في مباراة الكأس أمام خورفكان، وقال إنه حقق تأهلاً مستحقاً، مشيراً إلى أن النصر يملك كل الإمكانات التي تؤهله للمنافسة على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لا سيما أنه أظهر مستويات قوية ومتقاربة مع جميع الفرق المنافسة في الدوري.
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